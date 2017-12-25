На Дачной произошел пожар

Подробности Опубликовано: 25.12.2017 10:54 Автор: ОД

В воскресенье в городе случился пожар на улице Дачной, дом 6. Вызов пожарным поступил в 17 ч. 32 минуты. Возгорание было локализовано в течение 15 минут, а спустя час были ликвидированы сам пожар и его последствия.

Нанесен урон только мебели и личным вещам, располагавшимся в ванной комнате на площади 3 кв. м. Хозяева квартиры не пострадали.

При тушении было задействовано 3 единицы техники и 11 сотрудников Дубненского пожарно-спасательного гарнизона.

По факту пожара проводится доследственная проверка. Предположительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.