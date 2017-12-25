На Дачной произошел пожар

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Опубликовано: 25.12.2017 10:54
Автор: ОД
Фото: https://vk.com/ond_dubna_mchs

В воскресенье в городе случился пожар на улице Дачной, дом 6. Вызов пожарным поступил в 17 ч. 32 минуты. Возгорание было локализовано в течение 15 минут, а спустя час были ликвидированы сам пожар и его последствия.

Нанесен урон только мебели и личным вещам, располагавшимся в ванной комнате на площади 3 кв. м. Хозяева квартиры не пострадали. 
При тушении было задействовано 3 единицы техники и 11 сотрудников Дубненского пожарно-спасательного гарнизона. 
По факту пожара проводится доследственная проверка. Предположительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

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