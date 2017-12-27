Происшествия недели: пожары и выплата долга

Подробности Опубликовано: 27.12.2017 10:47 Автор: Наталья Борозна

На этот раз героями новостей стали служба судебных приставов и пожарные Дубны и Талдомского района.

Дубненский отдел судебных приставов сообщает, что крупная компания выплатила долг дубненке в размере свыше 2 миллионов рублей. В ведении отдела находилось производство о взыскании долга с крупной организации, реализующей моторное топливо и занимающейся техническим обслуживанием транспортных средств. Сумма была выплачена взыскателю единовременно после того, как ФССП напомнила руководителю организации об ответственности по ст. 315 УК РФ ("Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта").

24 декабря в половине шестого вечера случился пожар на ул. Дачной, д. 6 по причине курения в пьяном виде. Пожар умудрился произойти в ванной. В течение 15 минут огонь был локализован. Никто не пострадал.

Днем ранее, утром субботы 23 декабря, в деревне Карманово Талдомского района загорелся рейсовый автобус: возгорание произошло в моторном отсеке. Пострадавших также не было. Автобус прогорел дотла, пожар тушили девять пожарных и три единицы техники.