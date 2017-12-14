Спасли на тонком льду

Подробности Опубликовано: 14.12.2017 18:09 Автор: ОД

Охота пуще неволи - по такому принципу живут, к сожалению, многие любители подледного лова, которые пренебрегают тем обстоятельством, что лед пока что очень хрупок, ведь морозы еще не успели наступить всерьез.

Утром 12 декабря диспетчер поисково-спасательного отряда № 31 принял тревожный сигнал от рыбаков, которые заметили, что два их собрата провалились под лед на Иваньковском водохранилище.

Спасать попавших в беду выехала дежурная смена спасателей - заместитель начальника ПСО-31 Александр Проценко и спасатель Дмитрий Серебряков. Они прибыли к месту происшествия на судне на воздушной подушке "Хивус-6". Когда они увидели пострадавших, тем уже посчастливилось самостоятельно выбраться обратно на лед, где они и пребывали в состоянии переохлаждения, угрожающего их жизням и здоровью. Рыбаки незамедлительно были доставлены в помещение поста ПСО-31.

"До приезда врачей им оказали первую помощь, растерли, обогрели, напоили горячим чаем", - сообщает пресс-секретарь Дубненского ТУ Мособлпожспаса. А вот как прокомментировал эту ситуацию заместитель начальника ПСО-31 Александр Проценко: "Лед даже с большой натяжкой безопасным назвать нельзя, даже для передвижения одного человека. Потому что минимально - это семь сантиметров. И даже если где-то на водохранилище есть эти 7 сантиметров, они не являются надежными. Это так называемый скороспелый лед. У него прочности нет никакой. И держать он не будет".

Некоторые рыбаки поступают хитрее: пока не грянули настоящие морозы, они не просто рискуют, выходя пешком на лед, но лерут с собой надувную плоскодонную лодку, где сидят сами и держат в ней все свои вещи. Расчет на то, что, даже если проломится лед, человек окажется внутри лодки, а не мокрым, по голову в полынье.

Однако спасатели предостерегают от любого выхода на неустановившийся лед.

Ранее спасатели ПСО-31 проявили себя 19 ноября, когда по сообщению диспетчера "Системы-112" выехали по поводу ДТП на улицу Молодежную, где столкнулись "Рено Флюенс" и "Шевроле Круз". Тогда пострадали оба водителя и два пассажира. Старший смены Артем Шмидков, спасатели Станислав Баулин и Владислав Поздняков, спасатель (медик) Артём Журавлёв и спасатель (водитель) Михаил Зуев вскрыли автомобили аварийно-спасательным инструментом, и передали пострадавших бригаде скорой помощи.