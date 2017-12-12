Поймали авторов каракулей

Подробности Опубликовано: 12.12.2017 23:00 Автор: ОД

Прошедшая неделя "отметилась" кражами, ДТП и фальшивым учетом, а также полиция выявила нескольких "граффитчиков" в назидание другим любителям портить стены зданий. Еще полицейские остановили на трассе А-104 железную "лошадку", в которой дубненец вез крупную партию героина.

5 декабря

Сотрудники отделения участковых уполномоченных полиции ОМВД России по г.о. Дубна в ходе предварительной проверки в правобережной части города по ул. Попова выявили 32-летнего жителя г. Дубны, похитившего автомобиль со стоянки по ул. Ленинградская и продавшего авто в пункт приёма металла. По факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ОМВД России по г.о. Дубна возбудил 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина" в отношении двух мужчин 47 и 28 лет, живущих в правобережной и левобережной частях города, которые 28 ноября фиктивно поставили на миграционный учёт двух граждан Средней Азии. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 500 000 рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определённые должности.

6 декабря

Во второй половине дня, около 13.00, по системе вызова экстренных оперативных служб "112" поступило телефонное сообщение о том, что в правобережной части города на ул. Дружбы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один человек пострадал: это 72-летняя женщина, жительница Тверской области, которая была госпитализирована в травматологическое отделение Дмитровской горбольницы с различными телесными повреждениями.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ст.12.24 КРФоАП "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" (максимальное наказание - административный штраф в размере до 25 000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет).

7 декабря

ОМВД России по г.о. Дубна посчитал значительным ущербом гражданину (согласно ст. 158 УК РФ, ч. 2, п. "в") снятие с карточки 20 000 рублей. 32-летняя жительница Дубны 7 октября, находясь в квартире потерпевшего, похитила банковскую карту, после чего обналичила деньги (за что может получить максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет).

8 декабря

Кражу, но уже по ч.1 ст.158 УК РФ совершила и 39-летняя дубненка, которая 17 ноября умышленно похитила оставленный без присмотра планшетный компьютер стоимостью 4 000 рублей, после чего скрылась с места происшествия и распоряжалась похищенным имуществом.

На этой неделе

Сотрудники отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Дубненского ОМВД поймали нескольких любителей делать несанкционированные надписи и рисунки на зданиях.

Несовершеннолетние С. и П. в октябре 2017 года нанесли надписи в подъезде № 1 дома 14 по ул. Тверская. Несовершеннолетние Н. и М. в ноябре 2017 года нанесли надписи на стенах ГАУЗ МО "ДГБ" по адресу: г. Дубна ул. Карла Маркса д. 30.

Гражданин Л. в ноябре 2017 года нанес надписи на здание почты по адресу: г. Дубна, ул. Сахарова, д. 19 – на витринные окна и стены.

Гражданин Л. также нанес надпись на здание детской поликлиники по адресу: г. Дубна ул. Вавилова д. 1.

В отношении взрослых лиц составлены административные протоколы по ст. 7.17 КоАП РФ, материалы в отношении подростков направлены в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.о. Дубна.

600 г героина

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с ГИБДД ГУ МВД России по Московской области и УФСБ России по Москве и Московской области на 65 км автодороги А-104 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в перевозке наркотиков остановили такси под управлением жителя г. Дубны. Полицейские изъяли пакет с веществом белого цвета, которое по результатам химического анализа оказалось героином массой около 600 граммов. Следственное управление УМВД России по Дмитровскому району возбудило уголовное дело по ст. 228 "Хранение наркотического средства в крупном размере". Злоумышленнику, который заключен под стражу, грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Следственное управление УМВД России по Дмитровскому району возбудило уголовное дело по ст. 228 "Хранение наркотического средства в крупном размере". Злоумышленнику, который заключен под стражу, грозит лишение свободы на срок до 10 лет.