Поймали авторов каракулей
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- Опубликовано: 12.12.2017 23:00
- Автор: ОД
Прошедшая неделя "отметилась" кражами, ДТП и фальшивым учетом, а также полиция выявила нескольких "граффитчиков" в назидание другим любителям портить стены зданий. Еще полицейские остановили на трассе А-104 железную "лошадку", в которой дубненец вез крупную партию героина.
5 декабря
Сотрудники отделения участковых уполномоченных полиции ОМВД России по г.о. Дубна в ходе предварительной проверки в правобережной части города по ул. Попова выявили 32-летнего жителя г. Дубны, похитившего автомобиль со стоянки по ул. Ленинградская и продавшего авто в пункт приёма металла. По факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ОМВД России по г.о. Дубна возбудил 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина" в отношении двух мужчин 47 и 28 лет, живущих в правобережной и левобережной частях города, которые 28 ноября фиктивно поставили на миграционный учёт двух граждан Средней Азии. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 500 000 рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определённые должности.
6 декабря
Во второй половине дня, около 13.00, по системе вызова экстренных оперативных служб "112" поступило телефонное сообщение о том, что в правобережной части города на ул. Дружбы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один человек пострадал: это 72-летняя женщина, жительница Тверской области, которая была госпитализирована в травматологическое отделение Дмитровской горбольницы с различными телесными повреждениями.
Возбуждено дело об административном правонарушении по ст.12.24 КРФоАП "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" (максимальное наказание - административный штраф в размере до 25 000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет).
7 декабря
ОМВД России по г.о. Дубна посчитал значительным ущербом гражданину (согласно ст. 158 УК РФ, ч. 2, п. "в") снятие с карточки 20 000 рублей. 32-летняя жительница Дубны 7 октября, находясь в квартире потерпевшего, похитила банковскую карту, после чего обналичила деньги (за что может получить максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет).
8 декабря
Кражу, но уже по ч.1 ст.158 УК РФ совершила и 39-летняя дубненка, которая 17 ноября умышленно похитила оставленный без присмотра планшетный компьютер стоимостью 4 000 рублей, после чего скрылась с места происшествия и распоряжалась похищенным имуществом.
На этой неделе
Сотрудники отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Дубненского ОМВД поймали нескольких любителей делать несанкционированные надписи и рисунки на зданиях.
Несовершеннолетние С. и П. в октябре 2017 года нанесли надписи в подъезде № 1 дома 14 по ул. Тверская. Несовершеннолетние Н. и М. в ноябре 2017 года нанесли надписи на стенах ГАУЗ МО "ДГБ" по адресу: г. Дубна ул. Карла Маркса д. 30.
Гражданин Л. в ноябре 2017 года нанес надписи на здание почты по адресу: г. Дубна, ул. Сахарова, д. 19 – на витринные окна и стены.
Гражданин Л. также нанес надпись на здание детской поликлиники по адресу: г. Дубна ул. Вавилова д. 1.
В отношении взрослых лиц составлены административные протоколы по ст. 7.17 КоАП РФ, материалы в отношении подростков направлены в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.о. Дубна.
600 г героина
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с ГИБДД ГУ МВД России по Московской области и УФСБ России по Москве и Московской области на 65 км автодороги А-104 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в перевозке наркотиков остановили такси под управлением жителя г. Дубны.
Полицейские изъяли пакет с веществом белого цвета, которое по результатам химического анализа оказалось героином массой около 600 граммов.Следственное управление УМВД России по Дмитровскому району возбудило уголовное дело по ст. 228 "Хранение наркотического средства в крупном размере". Злоумышленнику, который заключен под стражу, грозит лишение свободы на срок до 10 лет.