Как дубненцу подать заявление в полицию?

Подробности Опубликовано: 08.12.2017 18:52 Автор: Инна Михайлова

Полиция уведомляет граждан о разных способах подачи заявлений о правонарушениях и преступлениях в Дубне. Они принимаются в дежурных частях лично, по почте, по телефонам, а также онлайн.

"ОМВД России по городскому округу Дубна информирует о том, что заявления и сообщения о происшествиях (преступлениях, событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, а также иных обстоятельствах, требующих проверки возможных признаков преступления или административного правонарушения), круглосуточно принимаются в дежурных частях ОМВД России по городскому округу Дубна по адресам: ул. Курчатова, д.28 (правый берег) и ул. Хлебозаводская, д. 27 (левый берег). Заявление можно подать лично, по почте, по телефону 02, а также по телефону 112 единой дежурно-диспетчерской службы города Дубны.

Кроме того, заявление или сообщение можно подать в электронной форме на официальном сайте Главного Управления МВД России по Московской области по адресу: http://50.мвд.рф в разделе "Онлайн-сервисы (прием обращений)".

Ваше обращение в форме электронного документа будет рассмотрено в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и приказом МВД России от 12 сентября 2013 года № 707 "Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации".

При заполнении бланка обращения вам в обязательном порядке следует указать: фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый или электронный адрес для направления ответа или уведомления, суть обращения.

Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Министерства внутренних дел Российской Федерации, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением об этом гражданина, направившего обращение.

Ответ на обращение будет направлен в зависимости от указанного вами адреса: в форме электронного документа, если указан адрес электронной почты, или в письменном виде, если указан почтовый адрес.

Просим вас с пониманием отнестись к изложенным требованиям законодательства, внимательно заполнить все предложенные реквизиты и четко формулировать суть проблемы. Сообщаем, что вы вправе приложить к обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

Информация о персональных данных, направленных в электронном виде, хранится и обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства о персональных данных.

Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова