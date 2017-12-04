В полиции ждут информацию о притонах

Подробности Опубликовано: 04.12.2017 14:02 Автор: ОД

Граждан, которые знают, где располагаются места массового употребления наркотических средств и психотропов, просят оповестить полицию.

"Уважаемые жители и гости города!

ОМВД России по г. о. Дубна информирует вас о том, что в настоящее время по 9 декабря на территории города в целях установления и пресечения деятельности лиц, причастных к организации, либо содержанию притонов или систематическому предоставлению помещений для потребления наркотических средств и психотропных веществ проводится операция "Наркопритон".

Если вы владеете информацией по данным вопросам – просьба сообщать по телефону 112, или по телефону дежурной части 8 (49621) 4-71-19.

Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ И.Л. Михайлова"