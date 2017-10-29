В Подмосковье прошел месячник гражданской обороны

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Опубликовано: 29.10.2017 15:45
Автор: Кирилл Свояков

В Подмосковье с 4 октября по 3 ноября проходит месячник гражданской обороны, включающий более 24 000 различных мероприятий. О том, что месячник проводится не для "галочки", рассказал зампред Правительства Московской области Дмитрий Пестов.

"В Московской области организован системный подход к организации гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, - поведал чиновник. - Благодаря принимаемым мерам, в регионе наблюдается устойчивая положительная динамика сокращения чрезвычайных происшествий. За прошедший период 2017 года, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, количество чрезвычайных ситуаций сократилось на 60 %, происшествий - на 16 %, техногенных пожаров - на 11 %, природных пожаров - на 18 %, дорожно-транспортных происшествий - на 21 %, погибших на пожарах - на 6 %, погибших на водных объектах - на 21 %".

К 24 тысячам мероприятий месячника, большинство из которых ориентировано на объекты социальной сферы, относятся учения и тренировки, инструктажи персонала, учебная эвакуация, дни открытых дверей, встречи с жителями, экскурсии, уроки безопасности в школах. Сам месячник гражданской обороны посвящен 85-й годовщине отечественной системы ГО.

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