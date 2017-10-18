Администрацию города дважды оштрафовали за неправомерную сделку

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Опубликовано: 18.10.2017 14:09
Автор: ОД

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России вынесло постановление о привлечении к административной ответственности администрации городского округа Дубна.

Правонарушение квалифицируется по части 2.6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решение суда о признании предписания Московского областного УФАС России законным вступило в силу, но администрация города его так и не исполнила, за что уже имеет штраф на сумму 100 000 рублей.

Грустно, но из средств городского бюджета придется оплатить повторный штраф, размером уже в 200 000 рублей.

Справочно:

Решением по делу о нарушении антимонопольного законодательства, ООО "Столичные инвестиции. Дубна" и администрация городского округа Дубна признаны нарушившими статью 16 закона "О защите конкуренции" путем заключения устного соглашения об осуществлении последовательных согласованных действий, направленных на предоставление ООО "Столичные инвестиции. Дубна" без проведения публичных процедур земельного участка для строительства.

В связи с отказом администрации городского округа Дубна Московской области и ООО "Столичные инвестиции. Дубна" исполнять выданные им законные предписания, Московский областной УФАС России подал иск в суд об обязании указанных лиц исполнить предписания и о признании заключенной ими сделки ничтожной.

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