Названо число спасенных, но не утонувших

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Опубликовано: 18.10.2017 19:02
Автор: Кирилл Свояков

13 октября в Кашире подвели итоги деятельности ГКУ МО "Мособлпожспас" за третий квартал текущего года. Начальник госучреждения Геннадий Пестов подчеркнул, что третий, летний, квартал выдался для пожарных и спасателей самым насыщенным по количеству выездов.

"Это и угроза возникновения природных пожаров, и большое количество дорожно-транспортных происшествий, и контроль за отдыхающими на водоемах, боеприпасы и заблудившиеся грибники, - уточнил руководитель. - Но с нагрузкой и пожарные, и спасатели справились. И если избежать природных пожаров помогла прохладная погода, то справиться с наплывом грибников спасатели, да и пожарные тоже, смогли только благодаря своему профессионализму и неустанному труду".

В третьем квартале также велась реализация государственной программы Московской области "Безопасность Подмосковья": в регионе строились семь новых зданий пожарных депо для подразделений "Мособлпожспаса", которые запланировано сдать уже до конца этого года.

Статистика третьего квартала работы спасателей такова:

- пожарные и поисково-спасательные подразделения "Мособлпожспаса" совершили около 22 000 выездов, спасли более 2000 человек.

- Спасатели ПСО-21 (авиационного) осуществили 33 вылета на поиски потерявшихся людей. С воздуха обнаружено 47 человек.

- Взрывотехники ПСО-22 (взрывотехнического) обезвредили и уничтожили116 боеприпасов. 

- Кинологи ПСО-22 (врывотехнического) 13 раз отправлялись на поиски заблудившихся в лесу людей.

- В течение теплого времени водолазы ПСО-24 (водолазного) поднимали утонувших (их количество в пресс-релизе не названо - прим. ред.), а также один раз за сезон специалисты нашли на дне водоема одно вещественное доказательство для следствия.  

 - Специалисты ПСО-24 (химического) 61 раз выехали на ликвидацию происшествий, связанных с радиационно-химическими загрязнениями на территории Московской области.

- 140  выездов, из них 6 - на крупные пожары и 1 - на ЧС, совершили специалисты ПСО-33 (газодымозащитного).

Помимо прочего, отметим, что в сентябре на XVI региональных соревнованиях поисково-спасательных кинологических расчетов субъектов Российской Федерации Центрального региона команда "Мособлпожспаса" победила и стала первой среди 22 команд и 54 кинологических расчетов.

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