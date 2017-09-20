Раскрыли кражи

Подробности Опубликовано: 20.09.2017 17:39 Автор: Наталья Борозна

57-летний дубненец 1 сентября направил в дежурную часть УМВД России по Дмитровскому району заявление о том, что неизвестный похитил его денежные средства в размере более 10 000 рублей во дворе дома в поселке Раменский Дмитровского района.

11 сентября, проводя оперативно-розыскные мероприятия, полицейские задержали по подозрению в совершении преступления 41-летнего жителя Тверской области.

По факту возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

11 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Талдомскому району установили и задержали в Подольске 40-летнего жителя Дубны, который находился в федеральном розыске за совершение серии краж. Подозреваемый был заключен под стражу.

В настоящее время полицейские пытаются установить дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного, если таковые совершались им в Талдомском районе.