Раскрыли кражи

Подробности
Опубликовано: 20.09.2017 17:39
Автор: Наталья Борозна

57-летний дубненец 1 сентября направил в дежурную часть УМВД России по Дмитровскому району заявление о том, что неизвестный похитил его денежные средства в размере более 10 000 рублей во дворе дома в поселке Раменский Дмитровского района.

11 сентября, проводя оперативно-розыскные мероприятия, полицейские задержали по подозрению в совершении преступления 41-летнего жителя Тверской области.

По факту возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

11 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Талдомскому району установили и задержали в Подольске 40-летнего жителя Дубны, который находился в федеральном розыске за совершение серии краж. Подозреваемый был заключен под стражу.

В настоящее время полицейские пытаются установить дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного, если таковые совершались им в Талдомском районе.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

12 резидентов ОЭЗ "Дубна" покажут, что д…

12 компаний-резидентов особой экономической зоны "Дубна" уча...

Полсотни объектов МСП подключили к газовым сетям

По состоянию на конец лета в Подмосковье были подключены к г...

Разыграли рекламные места

В апреле этого года в городе истекли сроки договоров и разре...

Как сделать из квартиры замок

Каменная отделка стен вошла в моду не только при оформлении ...

Московский регион пользуется приложением Госуслуг …

Специалисты проанализировали статистику мобильного приложени...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться