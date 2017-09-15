Психологи "Системы-112" помогли населению 10 000 раз

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Опубликовано: 15.09.2017 12:23
Автор: Кирилл Свояков

Специалисты службы психологической помощи "Системы-112" почти 10 000 раз круглосуточно подключались к вызовам, начиная с первого дня работы единого номера спасения – 1 июня 2015 года.

Среднестатистически, каждый психолог областной "Системы-112" разговаривает с заявителями примерно 20 раз в день. Беседа продолжается от нескольких минут до часов. Длительность определяется тяжестью ситуации, в которой находится позвонивший, и его душевным состоянием.

Получается, что население звонит в "112" как на психологическую "горячую линию" сравнительно немного, ведь общий объем звонков за всю историю номера составляет 18 миллионов вызовов. В среднем, один вызов обрабатывается оператором около минуты. Всего в системе работает свыше 3500 специалистов.

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