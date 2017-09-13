Строители оштрафовали за обрыв телефонной линии

Подробности Опубликовано: 13.09.2017 12:06 Автор: Наталья Борозна

В Дубне и Красногорске нерадивые строители почти одновременно оборвали телефонные линии, проложенные в земле. Одна из них принадлежит ОИЯИ.

Представители Объединенного института ядерных исследований обратились в Госадмтехнадзор с жалобой на обрыв телефонной линии. Происшествие случилось в ходе земляных работ, проводимых ООО "Вея строй" на ул. Молодежной. Компания не сообщила в установленном законом порядке о повреждении линии, в результате чего восстановить коммуникации оказалось труднее. К тому же, без телефонных услуг остались сидеть не только сотрудники Института, но и жители находящихся неподалеку домов.

"По факту нарушения порядка проведения земляных работ в отношении ООО "Вея строй" инспекторами административно-технического надзора возбуждено и рассмотрено административное дело, с назначением штрафа в размере 100 000 рублей. После привлечения нарушителей к ответственности, телефонная связь в институтской части города была оперативно восстановлена", - прокомментировала Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

В Красногорске примерно в те же сроки случилось аналогичное происшествие: из-за нарушения регламента проведения работ без связи остался микрорайон "Изумрудные Холмы" с населением приблизительно 10 000 человек.

"Как установили сотрудники Госадмтехнадзора, проводя работы по прокладке коммуникаций вблизи линии связи рабочие строительной компании не пригласили на место проведения представителя от балансодержателя сети, а решили копать на "авось". В результате линия телефонной связи МГТС была повреждена строительной техникой. Организация-строитель устранила нарушение", - рассказала глава ведомства.