13 лет "строгача" получил преступник из Дубны

Подробности Опубликовано: 12.09.2017 18:40 Автор: ОД

Суд в Кимрах признал жителя Дубны виновным в изнасиловании и покушении на убийство, и назначил насильнику наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Преступление произошло 15 октября 2016 года на территории Кимрского района Тверской области. Следственный отдел по городу Кимры следственного управления Следственного комитета РФ установил, что мужчина совершил разбойное нападение на женщину 39 лет, изнасиловал ее, после чего пытался похитить у нее документы, а также лишить потерпевшую жизни, чтобы скрыть свое преступление.

В результате преступник был осужден по статьям ч. 1 ст. 162 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 325 УК РФ по всей строгости закона.