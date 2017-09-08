Спасли заплутавших и помогли велосипедисту

Подробности Опубликовано: 08.09.2017 17:39 Автор: Никита Крутиков

Сотрудники дубненского поисково-спасательного отряда № 31 Мособлпожспаса не зря едят свой хлеб. Чуть больше недели назад они оказали неотложную помощь пострадавшему велосипедисту и вывели из леса трех бабушек.

29 августа в районе десяти вечера дежурная смена поисково-спасательного отряда № 31 Дубненского территориального управления приняла вызов о том, что в лесу заплутали три пожилые женщины, отправившиеся днем за грибами близ деревни Бабылино Талдомского района. На поиск поспешили спасатели Михаил Карасев, Олег Балдов, Алексей Горшков под руководством старшего смены Александра Серова. К счастью, у женщин работали мобильные телефоны, по которым сотрудники ПСО-31 отследили координаты пенсионерок. Пока позволяла местность, спасатели ехали по лесу на машине, затем пришлось пройти шесть километров пешком, прежде чем дежурная смена смогла обнаружить потерявшихся. Женщины бурно радовались вызволению из лесной чащи, причем подчеркнули, что затерялись в лесу, который с молодости был знаком им очень хорошо. Спасатели отвезли "потеряшек" домой.

1 сентября на улице Строителей произошел несчастный случай с велосипедистом. Мужчина, ехавший на велосипеде по автодороге, задумал повернуть и, быстро сделав соответствующий жест рукой, вошел в поворот. Водитель двигавшегося сзади автомобиля не успел сманеврировать и сбил человека. Происшествие видели проезжавшие мимо работники поисково-спасательного отряда №31 спасатели Сергей Бардашев, Максим Хапаев и Юрий Плешаков. Выскочив из машины, они тут же осмотрели пострадавшего и, обрисовав в уме предполагаемый характер травм, оказали ему первую помощь. Они передали мужчину с рук на руки медикам "скорой помощи".

Напоминаем: в случае ЧС и происшествий звоните по номеру "112".