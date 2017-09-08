Приходите завтра на российский праздник первоклассников
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- Опубликовано: 08.09.2017 17:19
- Автор: ОД
Основной целью проведения праздника является популяризация темы образования, знакомство первоклассников с профессиями, повышение интереса к новым технологиям.
Первым этапом проекта станет массовое фотографирование школьников и опрос на тему: "Кем ребёнок хочет стать в будущем?".
9 сентября в 12:00 в Дубне откроется "Аллея первоклассников - 2017". На стендах разместятся сотни фотографий детей с именами и подписями, например: "Маша — буду актрисой", "Станислав — буду военным".
Одновременно с "Аллеей первоклассников" начнет работу и "Праздник профессий". Ребята смогут выбрать профессию-мечту: врач, строитель, модель, полицейский, спасатель, парикмахер, инженер, ведущий, физик и т. д. Действовать будет более 20 таких площадок.
На сцене гостей ждут научное шоу и мыльные пузыри, театрализованные постановки и танцы. Веселье продлится до 15 часов.