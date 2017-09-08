Приходите завтра на российский праздник первоклассников

Подробности Опубликовано: 08.09.2017 17:19 Автор: ОД

Приходите всей семьей 9 сентября в 12:00 в парк семейного отдыха! Там состоится фестиваль профессий для детей, появится Аллея первоклассников, а на сцене будут представлены разнообразные шоу.

Российский национальный проект "Дети – наше будущее", в котором участвуют более 20 городов, впервые пройдет и в Дубне.

Праздник заставит детей задуматься о своем будущем и поможет узнать, чем занимаются взрослые на работе.

Организатором праздника в Дубне выступила компания "Телеком МПК" при поддержке администрации города.

Основной целью проведения праздника является популяризация темы образования, знакомство первоклассников с профессиями, повышение интереса к новым технологиям. Первым этапом проекта станет массовое фотографирование школьников и опрос на тему: "Кем ребёнок хочет стать в будущем?". 9 сентября в 12:00 в Дубне откроется "Аллея первоклассников - 2017". На стендах разместятся сотни фотографий детей с именами и подписями, например: "Маша — буду актрисой", "Станислав — буду военным". Одновременно с "Аллеей первоклассников" начнет работу и "Праздник профессий". Ребята смогут выбрать профессию-мечту: врач, строитель, модель, полицейский, спасатель, парикмахер, инженер, ведущий, физик и т. д. Действовать будет более 20 таких площадок. На сцене гостей ждут научное шоу и мыльные пузыри, театрализованные постановки и танцы. Веселье продлится до 15 часов.