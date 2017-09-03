Погорели на импорте микробов

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Опубликовано: 03.09.2017 01:06
Автор: Никита Крутиков

В городе Дзержинском Московской области обнаружились предприниматели, завозившие на арендованный земельный участок опасные бактерии. Таким способом они «планировали» участок.

На планировку посредством мусора участка, взятого в аренду компанией «Чистый градъ», обратили внимание общественники из Совета ветеранов Дзержинского. Они обратились в Люберецкую прокуратуру, дело расследовали, факты подтвердились. Лабораторный анализ проб завезенного на участок грунта показал, что отходы бактериологически загрязнены, причем содержание в них отдельных бактерий существенно превышает ПДК. Нарушение усугубилось тем, что участок, на котором размещались отходы, относится к землям с разрешенным видом использования «сельскохозяйственное производство».

После расследования последовало наказание ООО «Чистый градъ». Инспекторы эконадзора привлекли к административной ответственности эту компанию за нарушение плодородного слоя и порчу земель. «Чистый градъ» оштрафовали на 40 тыс. рублей. Минэкологии держит ситуацию в Дзержинском на контроле.

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