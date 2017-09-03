В озере Сенеж лучше не купаться

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Опубликовано: 03.09.2017 00:01
Автор: Кирилл Свояков

Экологи Подмосковья обнаружили, что в Сенеж попадают сточные воды.

Рассмотривая обращение в минэкологи, поступившее через средства массовой информации, инспекторы-экологи обследовали пруда, расположенный у дома №25 мкр. Рекинцо города Солнечногорска.  И обнаружили, что береговая полоса и акватория водного объекта находятся в надлежащем состоянии. Сброса сточных вод они не ивыявили.

После рейда инспекторов пруд был расчищен силами МКП «СБО г. Солнечногорска». А жители Солнечногорска пожаловались снова и заявили, что сточные воды сливают через пруд и впадающий в озеро Сенеж ручей исключительно в вечернее время.

Инспекторы осмотрели объект повторно. Оказалось, что в результате неправильного присоединения бесхозного коллектора в канализационно-насосную станцию, стоящую на балансе МУП «ИКЖКХ», из смотрового (технического) колодца бесхозного коллектора в водоохранную зону безымянного ручья сливались неочищенные сточные воды, а потом из ручья текли в озеро Сенеж.

Результат: Московско-Окским ТУ Росрыболовства администрациия Солнечногорска привлечена к ответственности по ст.8.33 и 8.42 КоАП РФ. Администрации города выдано предписание о принятии на баланс бесхозного коллектора и о правильной организации водоотведения.

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