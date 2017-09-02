В Талдомском районе спасли редчайшую птицу

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Опубликовано: 02.09.2017 00:34
Автор: Кирилл Свояков

Жители поселка Северный Талдомского района доставили экологам заказника «Журавлиная родина» сбитого автомобилем домового сыча.

Эта птица занесена в Красную книгу Московской области под 3 категорией – «редкий гнездящийся вид». В ходе мониторинга минэкологии домовый сыч у северной границы Подмосковья был отмечен лишь однажды, вблизи деревни Юдино. По мнению орнитологов, в настоящее время в регионе гнездятся не более 20 пар сычей.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган сообщил, что раненую птицу перевезли в Центр реабилитации диких животных, где за ней ухаживают специалисты. После реабилитации сыча вернут в природную среду.

Александр Коган отметил, что снижение численности домовых сычей происходит, в том числе, из-за его популярности у любителей домашних птиц. Это маленькая, очень красивая птица с ласковым и дружелюбным характером, из-за чего орнитологи часто называют ее «пернатой кошкой». Домовые сычи легко поддаются дрессировке. Цена птицы может достигать 25 тыс. рублей и выше.

Кроме того, сычи часто гибнут после обильных снегопадов, когда им становится трудно добывать из-под снежного покрова пищу – преимущественно, мелких грызунов и других млекопитающих.

Домовый сыч в Московской области находится под особой охраной с 1978 года. Минэкологии просит автомобилистов при движении в темное время суток учитывать, что на дорогах могут находиться ночные птицы.

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