На дорогах России стало чуть безопаснее

Подробности Опубликовано: 21.08.2017 15:00 Автор: Кирилл Свояков

В ГИБДД подсчитали статистику за 7 месяцев текущего года. В целом все основные показатели аварийности снизились на 5 – 10 %, но по-прежнему самыми опасными остаются случаи выезда на встречную полосу там, где это запрещено правилами.

На территории России за 7 месяцев года случилось 86 147 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 9 332 и были ранены 110 673 человека. Если сравнивать с таким же периодом прошлого года, то – ура – мы наблюдаем снижение всех основных показателей аварийности – на 6,2 % (количество ДТП), 9,8 % (число жертв) и 5,4 % (число раненых).

Почти каждое девятое происшествие произошло при выезде на встречку, в том числе примерно треть всех ДТП с летальным исходом.

Приблизительно одна пятая (18,5 %) тех водителей, кто допустил выезд с аварийным исходом на полосу встречного движения, был пьян либо отказался от прохождения медосвидетельствования. По сравнению с июлей 2016 года, число таких ДТП стало меньше на 15,3 % (1521), число погибших в них – на 19,2 % (525), а раненых – на 18,3 % (2680).

Надо также отметить, что каждое четвёртое (24,9 %) ДТП, причиной которого явился выезд на встречную полосу, совершено людьми, не имеющими права управления автомобилем либо лишёнными этого права.

По-прежнему растет аварийность в тех местах, где выезд на встречку запрещен. По итогам 748 (+28,1 %) таких ДТП умерли 296 (+39,6 %) и ранены 1404 (+29,4 %) человека. То есть – погиб каждый шестой участник таких автокатастроф. И это притом, что в России доля таких ДТП составляет всего лишь 0,9 % от общего числа аварий.

Призываем читателей быть внимательнее на дорогах, ведь именно в летние месяцы, особенно в августе, происходит больше всего ДТП с выездом на полосу встречного движения, в том числе в местах, где это запрещают ПДД.

Давайте подсчитаем: при обгоне совершается только одна шестая часть (17,7 %) ДТП "со встречкой". Еще 9 % ДТП происходят там, где обгон запрещён. При развороте, повороте налево и объезде препятствия совершается ещё 4,6 %. Но… постойте, из-за чего же происходят еще около 68 % аварий?

Оказывается, обычно выезду на полосу встречного движения предшествует ряд других нарушений: управление в состоянии опьянения, превышение скоростного режима и следующая за этим потеря управления.

"Госавтоинспекция МВД России обращается ко всем водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожной безопасности и помнить, что практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения", - предостерегает сайт Госавтоинспекции.