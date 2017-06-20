Воруют по мелочи

Подробности Опубликовано: 20.06.2017 16:11 Автор: ОД

На этой неделе полицейские Дубны занимались кражами из садовых домиков и карманов, пресечением продажи алкоголя несовершеннолетним. Также задержан один наркоман, хранивший запрещенное вещество.

13 июня в полицию с заявлением о краже обратилась дубненка. По ее словам, 9 июня неизвестный похитил из садового домика её сумку с личными вещами и деньгами. Сумма ущерба составила более 3 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали и доставили в дежурную часть 35-летнего кимряка. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

14 июня в дежурную часть поступило заявление от 26-летней девушки, которая сообщила о том, что неизвестный из приемного покоя Дубненской городской больницы похитил её мобильный телефон стоимостью более 8 000 рублей. По горячим следам сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 51-летнего местного жителя. По данному факту отделение дознания ОМВД России по г.о. Дубна возбудило уголовное дело (ч. 1 ст. УК РФ "Кража"). Мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении.

В тот же день в полицию с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил, что ночью 12 июня неизвестный похитил из его садового домика мобильный телефон стоимостью также более 8 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали и доставили в дежурную часть ранее судимого 35-летнего дубненца.

В дежурную часть обратился дубненец с заявлением о привлечении к ответственности неизвестного, который вечером 7 июня во дворе дома 4 по ул. Моховая толкнул его и похитил из кармана брюк 1 800 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан ранее судимый 43-летний местный житель.

15 июня сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий на посту-заслоне "1 км Нового шоссе" обнаружили 39-летнего жителя Кимр, находящегося по внешним признакам в состоянии наркотического опьянения. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета, со слов задержанного – метадоном. Изъятое вещество направлено на исследование, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

16 июня сотрудники полиции в ходе оперативно-профилактических мероприятий выявили 53-летнюю продавца-кассира в продуктовом магазине на ул. Ленинградской, которая продала алкоголь несовершеннолетнему подростку. Поскольку ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения по ч. 2.1. ст. 14.16. Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях, в настоящий момент по факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

18 июня участковые уполномоченные в ходе отработки жилого сектора в левобережной части города в д. 5 по ул. Тверской изобличили местную жительницу, осуществившую фиктивную постановку на миграционный учёт гражданина республики Таджикистан. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба ОМВД России по г.о. Дубна Мария Ватолина