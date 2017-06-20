Воруют по мелочи

Подробности
Опубликовано: 20.06.2017 16:11
Автор: ОД

На этой неделе полицейские Дубны занимались кражами из садовых домиков и карманов, пресечением продажи алкоголя несовершеннолетним. Также задержан один наркоман, хранивший  запрещенное вещество.

13 июня в полицию с заявлением о краже обратилась дубненка. По ее словам, 9 июня неизвестный похитил из садового домика её сумку с личными вещами и деньгами. Сумма ущерба составила более 3 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали и доставили в дежурную часть 35-летнего кимряка. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
14 июня в дежурную часть поступило заявление от 26-летней девушки, которая сообщила о том, что неизвестный из приемного покоя Дубненской городской больницы похитил её мобильный телефон стоимостью более 8 000 рублей. По горячим следам сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 51-летнего местного жителя. По данному факту отделение дознания ОМВД России по г.о. Дубна возбудило уголовное дело (ч. 1 ст. УК РФ "Кража"). Мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении.
В тот же день в полицию с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил, что ночью 12 июня неизвестный похитил из его садового домика мобильный телефон стоимостью также более 8 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали и доставили в дежурную часть ранее судимого 35-летнего дубненца.
В дежурную часть обратился дубненец с заявлением о привлечении к ответственности неизвестного, который вечером 7 июня во дворе дома 4 по ул. Моховая толкнул его и похитил из кармана брюк 1 800 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан ранее судимый 43-летний местный житель.
15 июня сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий на посту-заслоне "1 км Нового шоссе" обнаружили 39-летнего жителя Кимр, находящегося по внешним признакам в состоянии наркотического опьянения. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета, со слов задержанного – метадоном. Изъятое вещество направлено на исследование, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
16 июня сотрудники полиции в ходе оперативно-профилактических мероприятий выявили 53-летнюю продавца-кассира в продуктовом магазине на ул. Ленинградской, которая продала алкоголь несовершеннолетнему подростку. Поскольку ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения по ч. 2.1. ст. 14.16. Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях, в настоящий момент по факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
18 июня участковые уполномоченные в ходе отработки жилого сектора в левобережной части города в д. 5 по ул. Тверской изобличили местную жительницу, осуществившую фиктивную постановку на миграционный учёт гражданина республики Таджикистан. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба ОМВД России по г.о. Дубна Мария Ватолина

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
Prev Next

День донора – 29 июня

Перебои будут везде, кроме институтской …

Бесплатный семинар в налоговой

Помогите раскрыть наркопреступления

И снова гаснет свет

Портал Госуслуги все еще недостаточно по…

На кладбище Дубны пойдут дополнительные …

От туалетов и дорог до Дня молодежи в Ду…

И вновь отключают свет

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

В работе сервиса «Яндекс. Такси» произошел сбой‍
«Такси». Неполадки были зафиксированы в ряде регионов сегодня, 19 июня. ...

Социальная сеть Instagram создал отметку для указания спонсора публикации
Инстаграм вводит отметку для разглашения спонсоров публикуемой информации. Таким ...

Актуальные проблемы, беспокоящие граждан Российской Федерации : опрос
В списке более важных сложностей РФ россияне на первое место ставят небольшие ...

В офисах и бухгалтерии «МРСК Центра» идут обыски ФСБ
Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра — одна из крупнейших в ...

Клиенты Сбербанка могут испытывать трудности при онлайн-оплате
В колл-центре Сбербанка поведали о сообщениях клиентов: затруднения появляются ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться