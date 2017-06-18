Сотрудники "Мособлпожспаса" спасли двух мальчиков и девочку

Подробности Опубликовано: 18.06.2017 04:31 Автор: Наталья Борозна

Чуть больше недели прошло с тех пор, как спасатели вывели из леса двух заблудившихся мальчиков. А позавчера пожарный спас девочку из горевшего после ДТП автомобиля.

Вечером 9 июня в ПСО-31 Дубненского территориального управления поступил сигнал о том, что в лесe неподалеку от деревни Пановка Талдомского района заблудились два мальчика 2008 года рождения. У ребят кончалась зарядка на телефоне, но они успели позвонить спасателям и родителям и рассказать о том, что их окружает.

Прочесывать лес отправились спасатели ПСО-31 - спасатель-медик Максим Хапаев, спасатели Андрей Лялёв и Денис Милицын. Затем к ним подключились пожарные ПСЧ-272 и ПСЧ-22, сотрудники полиции, лесного хозяйства и волонтеры. Продираясь сквозь непролазные дебри, оони искали ребят.

Обессиленные, испуганные мальчишки были обнаружены более чем через три часа спасателями "Мособлпожспаса", которые успокоили их, отпоили чаем, вывели из леса и передали родителям. Выяснилось, что дети вышли из дома, пошли гулять в лес и заигрались, а потом поняли, что заблудились.

Спасатели просят родителей быть внимательныее и не оставлять детей без присмотра.

9 июня водитель пожарной техники ПЧ-272 Дубненского территориального управления Вадим Петрович Трифонов стал свидетелем аварии: легковой автомобиль попал в кювет. В машине были мужчина и девочка 2006 года рождения.

Вадим Трифонов вызвал "Скорую помощь" и диспетчера ПЧ-272, после чего попытался открыть дверь машины и увидел, что из-под капота валит дым. Тогда опытный водитель Трифонов снял клеммы с аккумулятора, а затем аккуратно вытащил двоих из автомобиля. Девочка выглядела целой и невредимой, водитель находился в состоянии шока. Приехала помощь - работники ПЧ-272 - заместитель начальника части Андрей Алешкин, пожарные Сергей Грибков и Никита Зайцев, водитель пожарной техники Александр Липовенко.

Пострадавшие были переданы бригаде "Скорой помощи".

14 июня диспетчеру ПСО-12 позвонили мужчина и женщина, которые сообщили, что в городе Дмитрове в одной из квартир находится двухлетняя девочка. Малышка захлопнула дверь изнутри, родители кричали стучали в дверь, но слышали в ответ только тишину... Работники ПСО-12 Дубненского ТУ - спасатели Владимир Мингалёв и Александр Рыженьков, спасатель-медик Екатерина Серова, спасатель-водитель Алексей Антипов прибыли на место происшествия. Они вскрыли замок металлической двери и вошли в квартиру. К счастью, оказалось, что все то время, пока родители сходили с ума, стоя в подъезде, девочка спала.

По информации Елены Майоровой, старшего эксперта по ВР и работе со СМИ Дубненского ТУ