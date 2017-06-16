В Талдомском районе: спилили деревья и вернули кошелек

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Опубликовано: 16.06.2017 08:55
Автор: Наталья Борозна

Госадмтехнадздор Московской области пспособствовал ликвидации аварийных деревьев в городском поселении Вербилки. В Талдоме сотрудники Росгвардии оперативно вернули женщине украденный кошелек.

Житель городского поселения Вербилки обратил внимание сотрудников адмтехнадзора на то, что в Дачном переулке растут опасные деревья. Инспекторы выехали на место и зафиксировали, что две высокие березы, росшие на земле поселения, и прравда находятся в ненадлежащем состоянии. Деревья росли в близости к линии электропередач, у забора частного дома.


Если бы березы упали, произошел бы обрыв ЛЭП, повредилось бы частное имущество жителей, а также мог бы быть причинен ущерб их жизни и здоровью.
Поэтому Госадмтехнадзор выдал предписание ответственной организации, которая в течение трех дней ликвидировала деревья, так ловко, что не осталось и следа.
Ранее обратившийся житель Вербилок написал инспекторам письмо с благодарностью.

 

В городе Талдом наряд вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области получил от дежурного офицера информацию о том, что в магазине у пожилой женщины был украден кошелек, в котором было 6 000 рублей.
Персонал магазина сообщил прибывшим на место сотрудникам Росгвардии, что кража была зафиксирована камерой видеонаблюдения.
При объезде окрестной территории гвардейцы обнаружили и задержали подозреваемую - ранее не судимую 55-летнюю местную жительницу, при которой оказался похищенный кошелек. Злоумышленницу препроводили в отдел полиции.

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