В Талдомском районе: спилили деревья и вернули кошелек

Подробности Опубликовано: 16.06.2017 08:55 Автор: Наталья Борозна

Госадмтехнадздор Московской области пспособствовал ликвидации аварийных деревьев в городском поселении Вербилки. В Талдоме сотрудники Росгвардии оперативно вернули женщине украденный кошелек.

Житель городского поселения Вербилки обратил внимание сотрудников адмтехнадзора на то, что в Дачном переулке растут опасные деревья. Инспекторы выехали на место и зафиксировали, что две высокие березы, росшие на земле поселения, и прравда находятся в ненадлежащем состоянии. Деревья росли в близости к линии электропередач, у забора частного дома.



Если бы березы упали, произошел бы обрыв ЛЭП, повредилось бы частное имущество жителей, а также мог бы быть причинен ущерб их жизни и здоровью.

Поэтому Госадмтехнадзор выдал предписание ответственной организации, которая в течение трех дней ликвидировала деревья, так ловко, что не осталось и следа.

Ранее обратившийся житель Вербилок написал инспекторам письмо с благодарностью.

В городе Талдом наряд вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области получил от дежурного офицера информацию о том, что в магазине у пожилой женщины был украден кошелек, в котором было 6 000 рублей.

Персонал магазина сообщил прибывшим на место сотрудникам Росгвардии, что кража была зафиксирована камерой видеонаблюдения.

При объезде окрестной территории гвардейцы обнаружили и задержали подозреваемую - ранее не судимую 55-летнюю местную жительницу, при которой оказался похищенный кошелек. Злоумышленницу препроводили в отдел полиции.