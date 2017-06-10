Предприятие выплатило долг

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Опубликовано: 10.06.2017 13:27
Автор: Кирилл Свояков

Прокуратура Дубны провела проверку по сообщению о невыплате заработной платы работникам ООО "Экструзионные Машины".

Оказалось, что 20 работников ООО "Экструзионные Машины" не получали зарплату более двух месяцев, что является нарушением закона.

Конституция Российской Федерации, а также общепризнанные принципы и нормы международного права признают одним из основных принципов регулирования трудовых отношений обеспечение права каждого работника на выплату зарплаты своевременно и в полном размере.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя предприятия об устранении нарушения и назначила штраф в размере 30 000 рублей по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ.
Все исковые заявления работников о взыскании задолженности по заработной плате суд рассмотрел и удовлетворил.

ООО "Экструзионные Машины" погасило долг перед работниками на сумму более 1 млн руб.

Кроме того, по факту невыплаты зарплаты при наличии фактической возможности по ее выплате Следственный комитет возбудил уголовное дело (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ - невыплата заработной платы).

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