Приговорили за хранение наркотика
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- Опубликовано: 09.06.2017 03:38
- Автор: Наталья Борозна
Гражданин К. был осужден в Дубне за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.
Суд установил, что К. в Дубне поднял с земли полиэтиленовый пакет с отрезками бумаги, пропитанными наркотиком блоламфетамином, часть которого съел. Оставшаяся часть была обнаружена при нем сотрудниками полиции.
Дубненский городской суд признал К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.
Учитывая данные о личности К. и обстоятельства совершенного преступления, суд лишил подсудимого свободы на срок четыре года без штрафа и без применения ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.