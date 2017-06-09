Приговорили за хранение наркотика

Подробности Опубликовано: 09.06.2017 03:38 Автор: Наталья Борозна

Гражданин К. был осужден в Дубне за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.

Суд установил, что К. в Дубне поднял с земли полиэтиленовый пакет с отрезками бумаги, пропитанными наркотиком блоламфетамином, часть которого съел. Оставшаяся часть была обнаружена при нем сотрудниками полиции.

Дубненский городской суд признал К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.

Учитывая данные о личности К. и обстоятельства совершенного преступления, суд лишил подсудимого свободы на срок четыре года без штрафа и без применения ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.