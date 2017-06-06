Москвич украл мотор в Дубне

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Опубликовано: 06.06.2017 05:56
Автор: Мария Ватолина

Кражи из гаражей участились в северном подмосковном наукограде на прошлой неделе.

Местный житель сообщил 30 мая в дежурную часть Дубны что в период с апреля по май в его гараж проникли неизвестные и похитили оттуда электроинструмент и денежные средства. Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника – им оказался ранее судимый 30-летний местный житель. Вора доставили в дежурную часть, где он дал признательные показания.

4 июня ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили еще одного гаражного вора. 43-летний житель Москвы вскрыл гараж в ГСК «Дубна» и похитил оттуда лодочный мотор и электроинструменты. Сумма ущерба устанавливается. По факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Жители Дубны продолжают зарабатывать фальшивой постановкой иностранцев на миграционный учет. Участковые уполномоченные полиции в ходе отработки жилого сектора в правобережной части города в д. 11/4 на ул. Энтузиастов 30 мая выявили 56-летнего местного жителя, осуществившего фиктивную постановку на миграционный учёт гражданина Узбекистан.

3 июня в доме № 17/12 на ул. Энтузиастов обнаружился 40-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учёт гражданина Таджикистана.

4 июня опять на улице Энтузиастов, в доме № 3 «А» по ул. Энтузиастов накрыли 50-летнего местного жителя, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учёт гражданку Украины. 

По всем трем фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовных дел.

Инспекторы ДПС за нарушения правил дорожного движения у д. 45 на ул. Александровка 31 мая остановили автомобиль иностранного производства под управлением 48-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения. В ходе проверки документов сотрудники полиции установили, что задержанный водитель ранее привлекался к уголовной ответственности по признакам состава преступления, предусмотренного ст.264.1 Уголовного кодекса РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Мужчина был доставлен в дежурную часть для дальнейших разбирательств. 

На стационарном посту-заслоне «1 км Нового шоссе» 3 июня автоинспекторы остановили для проверки документов грузовой автомобиль отечественного производства под управлением 58-летнего жителя Вологодской области. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за УМВД России по Красногорскому району, как утративший связь с родственниками. Мужчина был доставлен в дежурную часть для дальнейших разбирательств. Впоследствии сотрудники уголовного розыска уведомили об установлении местонахождения мужчины инициатора розыска. Связь с родными числившегося пропавшим восстановилась.

У дома №45 на проспекте Боголюбова полицейские остановили 43-летнего мужчину. В результате проверки документов оказалось, что мужчина находится в федеральном розыске за ОМВД России по г.о. Дубна за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

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