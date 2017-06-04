Садовод из Москвы расстрелял 8 человек в Тверской области

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Опубликовано: 04.06.2017 06:43
Автор: Кирилл Свояков

В Конаковском районе Тверской области мужчина застрелил восемь человек. Он задержан, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет РФ.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 8 человек – двух женщин и шести мужчин (п.а, ч.2 ст.105 УК РФ).

Массовое убийство произошло в результате бытового конфликта в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом  товариществе «50 лет Октября», на одном из мероприятий. Один из участников конфликта, взяв дома оружие, расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей.

По поручению Председателя Следственного комитета расследование уголовного дела поручено Главному следственному управлению СК России.

Нападавший задержан, им оказался житель Москвы. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия.

На настоящий момент сформирована и направлена в Тверскую область бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СКР.

Поселок Редкино находится неподалеку от известного курортного комплекса Завидово.

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