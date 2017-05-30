Изобличили находившихся в федеральном розыске

Подробности Опубликовано: 30.05.2017 15:02 Автор: ОД

За прошедшую неделю полицейские в Дубне поймали дезертира, грабителя, четверых воров, покрывателя незаконных мигрантов и мстителя-вредителя.

23 мая сотрудники патрульно-постовой службы, патрулируя город в районе вокзала «Большая Волга», остановили для проверки документов 21-летнего парня. Они установили, что этот мужчина объявлен в федеральный розыск ОМВД Воронежской области за дезертирство (ч. 1 ст. 338 УК РФ). Данное правонарушение предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Дезертир был передан военной полиции.

В тот же день полицейские, проводя оперативно-розыскные мероприятия, изобличили 23-летнего местного жителя, который в ночь с 16 на 17 мая похитил ювелирные изделия и монеты иностранных государств из квартиры дома № 29 по ул. Карла Маркса. В настоящий момент устанавливается сумма ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

24 мая в дежурную часть с заявлением о краже обратился местный житель: мужчина сообщил, что 16 мая на левом берегу неизвестный похитил из кармана его куртки мобильный телефон. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали и доставили в дежурную часть 29-летнего кимряка, совершившего кражу. В ходе разбирательства сотрудники установили причастность мужчины к аналогичной краже мобильного телефона у местной жительницы в доме № 3 А по ул. Володарского. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий в левобережной части города обнаружили дубненца, совершившего кражу мобильного телефона и денег из дома по ул. Центральной на общую сумму более 50 000 рублей. Позже с заявлением о краже в полицию обратилась собственница похищенного имущества.

25 мая оперативники выявили 22-летнего мстителя, который после словесного конфликта с водителем грузового автомобиля проткнул ему ночью 12 автомобильных шин. В настоящий момент устанавливается сумма ущерба, возбуждается уголовное дело.

В дежурную часть с заявлением о краже обратилась местная жительница, женщина сообщила о том, что у дома № 5 по ул. Володарского неизвестная вырвала из рук заявительницы сумку и скрылась в неизвестном направлении. Преступница пока не найдена.

27 мая полицейские поймали 43-летнего москвича, который вскрыл гараж в ГСК «Дубна» и похитил оттуда имущество собственника (лодочный мотор и электроинструменты). Сумма ущерба устанавливается. По факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома № 45 на проспекте Боголюбова остановили 43-летнего мужчину. После проверки документов полицейские установили, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение грабежа в Дубне (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Задержанный арестован, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Участковые уполномоченные полиции в ходе отработки жилого сектора в правобережной части города в доме № 3 А по ул. Энтузиастов выявили 50-летнего дубненца, поставившего фиктивно на миграционный учёт гражданку республики Украина. По факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

По материалам Марии Ватолиной, пресс-служба ОМВД России по г.о. Дубна