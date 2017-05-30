Засветись, пешеход!

Подробности
Опубликовано: 30.05.2017 14:37

Профилактический рейд "Пешеход" и акция "Засветись" были проведены дубненскими автоинспекторами 28 мая.

За время рейда сотрудники ГИБДД уличили двух нарушителей в неправильном переходе проезжей части и назначили штраф – по 500 рублей каждому. Но намного страшнее штрафа могут быть последствия неправильного перехода улицы в виде ДТП.

Юные участники дорожного движения, ничего не нарушившие, но передвигавшиеся на гироскутерах, роликовых коньках, на велосипедах и пешком получили от представителей автоинспекции, дабы стать заметнее на дороге, светоотражающие браслеты, подготовленные к 85-летию службы пропаганды безопасности дорожного движения.

По информации ОГИБДД г. Дубны

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
Prev Next

Вакансии с 30 мая

Регистрация недвижимости упростилась

Отключения света 29 мая – 2 июня

Очередной день донора – 8 июня

Проводится Интернет-конкурс для пенсионе…

Стань первым, кто расскажет об оганесоне

Голос, труба и орган в Дубне

По улице Понтекорво можно ездить в обе с…

Увеличены пособия на детей малообеспечен…

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

Роспатент получил заявку на регистрацию бренда Dimon
Объявление подала владелица итальянской компании ColleMassari Мария Ирис. ...

Беларусь по импорту турецких томатов обошла Румынию и Польшу
С текущего года республика Белоруссия превратилась в основного клиента турецких ...

Благоустройство Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде обойдется практически в 408 млн руб.
Центр размещения заказа Нижегородской области объявил о проведении электронного ...

Профессионалы обнаружили новейшую уязвимость в ОС Windows
Что и приводит к уменьшению системы. Уязвимость в ОС Windows сдерживает работу ...

Представлен электроскутер будущего БМВ Concept Link
Компания БМВ, сотрудники которой с недавних пор интересуются модульной барной ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться