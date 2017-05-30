Засветись, пешеход!

Подробности Опубликовано: 30.05.2017 14:37

Профилактический рейд "Пешеход" и акция "Засветись" были проведены дубненскими автоинспекторами 28 мая.

За время рейда сотрудники ГИБДД уличили двух нарушителей в неправильном переходе проезжей части и назначили штраф – по 500 рублей каждому. Но намного страшнее штрафа могут быть последствия неправильного перехода улицы в виде ДТП.

Юные участники дорожного движения, ничего не нарушившие, но передвигавшиеся на гироскутерах, роликовых коньках, на велосипедах и пешком получили от представителей автоинспекции, дабы стать заметнее на дороге, светоотражающие браслеты, подготовленные к 85-летию службы пропаганды безопасности дорожного движения.

По информации ОГИБДД г. Дубны