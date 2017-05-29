Непогода: готовность номер один

Подробности Опубликовано: 29.05.2017 18:47

Непогода вынудила привести в режим повышенной готовности системы жизнеобеспечения Подмосковья. 29 мая на территории Подмосковья прошел дождь с грозой, а также сильный порывистый ветер до 22 м/с.

Печальные итоги чрезвычайной ситуации таковы: в столице ураган повалил 3 500 деревьев и убил 12 человек, пострадали еще около 80-ти. В московском районе Жулебино упал купол надувного теннисного корта, в Люберцах – башенный кран, а в Королеве сломался крест на храме. Повалены не только деревья, но и остановки, заборы, повреждены сотни автомобилей, сорваны крыши с домов.

Зампредседателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов рассказал, что из-за ухудшения погодных условий предприятия топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства перешли в режим повышенной готовности. Оперативные штабы для мониторинга обстановки и оперативного реагирования уже действуют в электросетевых компаниях.

Во всех предприятиях ТЭК и ЖКХ в области круглосуточно дежурит руководство и оперативный персонал, а ремонтно-восстановительные бригады и техника приготовились к оперативной ликвидации технологических нарушений.

"На случай нештатных ситуаций в энергоснабжении в Подмосковье сформировано 745 аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний. Для оперативного восстановления электроснабжения потребителей подготовлено более 1000 дизельных электростанций. В соответствии с техническими нормативами все ключевые подстанции и магистральные линии электропередачи Подмосковья снабжены современной защитой от ударов молний", – сообщил Дмитрий Пестов.

В случае усугубления ситуации бригады Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы придут на помощь: они оснащены необходимой спецтехникой: мобильными котельными, мобильными канализационно-насосными станциями и передвижными электростанциями. При ЧП спецтехника позволяет временно восстановить работу коммунальных систем до приведения их в порядок.

Синоптики обещают, что после полуночи ураган сместится из Москвы в сторону Волги. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью ИА "Национальная служба новостей" рассказал, что в московском регионе резко похолодает, но погода в целом улучшится, проглянет солнце: "Зона штормовых ветров протянулась от Смоленской области, затем ушла в Калужскую область, Московскую, далее пойдет на Владимирскую, Ивановскую и Нижегородскую области, и практически до верхнего и нижнего течения Волги. Зона очень обширная, и ненастье продлится как минимум до полуночи, после чего пойдет на убыль. Местами пройдут ливневые дожди, в Москве — 5-10 миллиметров осадков… это примерно треть месячной нормы. Завтра эта зона сместится в Черноземье к берегам средней Волги, и выйдет на южное Предуралье и Урал. И уже завтра вся непогода пойдет туда".

Также эксперт объяснил, почему Гидрометцентр просчитался с прогнозом урагана (ведь необходимо было объявлять красный уровень опасности, а не желтый):

"Погода определяется очень мощным североатлантическим циклоном… Такой характер погоды связан с вторжением атлантического воздуха, и поскольку он очень насыщен теплом и влагой, возникают так называемые маскированные дождевые облака, которые очень сложно разглядеть. Они маскируются под слоисто-дождевые, и их тяжело обнаружить на локаторах и на синоптических картах. Как раз они и несут те опасности, которые сейчас происходят. В основном это проявляется в мощном, шквалистом вихре, с большими скоростями, который идёт перед каждым облаком, обладающим высокой энергетикой, и заставляет ветер раскручиваться, достигая скорости до 20 метров в секунду".