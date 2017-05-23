ДТП с автобусом, с питбайком и прочие происшествия

Подробности Опубликовано: 23.05.2017 14:35 Автор: ОД

15 мая в дежурную часть обратились сразу несколько местных жителей с сообщениями о том, что по квартирам многоэтажных домов в институтской части города ходят неизвестные мужчины с предложениями проверить протечки газа. При выезде на место сотрудники полиции установили, что мужчины не работают в газовой службе города.

Полиция Дубны благодарит жителей за бдительность и просит быть внимательными: не открывайте двери незнакомым людям, не доверяйте свои сбережения посторонним, даже если они представляются сотрудниками какой-либо государственной организации!

Если вы оказались в аналогичной ситуации – просьба позвонить в полицию по телефонам 112 или 214-71-19.

16 мая полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий в левобережной части города поймали 31-летнего дубненца, похитившего велосипед из подъезда дома № 18 по ул. Карла Маркса. Мужчина был доставлен в дежурную часть.

В дежурную часть с заявлением о краже обратилась представитель одного из магазинов спортивных товаров, расположенном на проспекте Боголюбова. Женщина сообщила, что неизвестное лицо похитило 2 пары брюк из торгового зала. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД установили личность злоумышленницы – ей оказалась 27-летняя жительница поселка Темпы.

В ночь с 16 на 17 мая на Новом шоссе экипаж полиции остановил иномарку, водитель и пассажиры которой попытались скрыться, однако были задержаны. Оказалось, что автомобиль, находившийся под управлением 29-летнего жителя Кимр, ему не принадлежит, и что мужчина вместе со своими знакомыми угнал автомобиль.

17 мая сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили 31-летнего местного жителя, похитившего из квартиры дома № 29 по ул. Карла Маркса ноутбук. Сумма ущерба устанавливается.

В дежурную часть с заявлением о краже обратился мужчина, сообщивший, что неизвестные похитили его велосипед, оставленный в подъезде дома № 18 по ул. Карла Маркса.

19 мая полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили 45-летнего жителя г. Кимры, который вскрыл несколько гаражей в ГСК «Южный» и похитил оттуда колеса, диски, электроинструменты. Сумма ущерба устанавливается.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили трех женщин, совершивших хищение денежных средств с банковской карты неизвестного им мужчины. Сумма ущерба составила более 30 000 рублей.

В дежурную часть поступило телефонное сообщение от представителя транспортной компании города о том, что в городском автобусе ехали двое молодых людей, одетых в каски и повязки, с предметами, похожими на автоматы, в руках, которые вышли на остановке в районе вокзала в правобережной части города. На место немедленно были направлены сотрудники полиции, установившие, что данные молодые люди – несовершеннолетние, находящиеся в сценических костюмах для участия в школьном мероприятии. Подростки вместе с родителями были доставлены в дежурную часть для профилактической беседы.

20 мая около 22 часов на перекрестке проспекта Боголюбова и улицы 9 Мая произошло ДТП: столкновение автомобиля и питбайка, в результате которого пострадал несовершеннолетний водитель питбайка.

Подросток доставлен в больницу, водитель легкового автомобиля не пострадал. Питбайк – это разновидность мотоцикла, он предназначен для мотокроссов и выполнения мототрюков. На питбайках нельзя передвигаться по дорогам общего пользования! Для использования питбайка (с объемом двигателя до 50 кубов) не нужны водительские права, поэтому, наряду со скутерами, они являются популярным подарком для подростков. О том, что питбайк – спортивный инвентарь, и его можно использовать на специальных площадках и спецтрассах (в наукограде – в Козлаках), мало кто задумывается. В Дубне питбайки уже не редкость, подростки разъезжают по общим дорогам, нередко выполняют трюки, чаще всего «свечку», тем самым создают аварийную ситуацию, опасную не только для себя, но и водителей многочисленного транспорта. Уважаемые родители! Подарив сыну или дочери питбайк, расскажите о правилах его использования. Берегите жизнь и здоровье своего ребенка!

В дежурную часть с заявлением о краже обратилась местная жительница: женщина сообщила о том, что неизвестные похитили ее велосипед бело-зелёного цвета, оставленный в подъезде дома 11 по ул. Понтекорво. По данному факту проводится проверка.

22 мая около 19 часов напротив дома № 9 по ул. Интернациональная столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Пассажиры получили ушибы и легкие телесные повреждения, пострадавших нет.

Около 20 часов во дворе дома № 39 по проспекту Боголюбова произошел наезд легкового автомобиля на несовершеннолетнего пешехода. Водитель не пострадал, ребенок доставлен в больницу.

В дежурную часть обратились сразу несколько местных жителей с сообщениями о том, что неизвестные ходят по квартирам жилых домов на ул. Сахарова и Строителей с предложениями проверить качество воды и установить фильтры. При выезде на место сотрудники полиции установили, что данные граждане не работают в городских водоснабжающих компаниях, и доставили их в дежурную часть для дальнейших разбирательств.

По материалам Марии Ватолиной, пресс-служба ОМВД России по г.о. Дубна