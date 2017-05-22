Более 200 граждан подучётны полиции Дубны

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Опубликовано: 22.05.2017 14:55

С 15 по 21 мая полицейские Дубны провели оперативно-профилактическое мероприятие "Подучётник".

Такая операция проводится с целью предупреждения правонарушений, а также пресечения и раскрытия преступлений, совершенных лицами, которые состоят на профилактических учетах в ОМВД России по г.о. Дубна.

В ходе проведения мероприятия полицейские проверили более 200 граждан, находящихся под административным надзором, в том числе 22 неблагополучные семьи, 48 несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Составлено 12 административных протоколов по следующим статьям КоАП РФ:

* ст. 19.24 КоАП РФ - несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре (штраф в размере от 1 000 до 1 500 рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток);

* ст. 20.20 КоАП РФ – распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах (штраф в размере до 1 000 рублей);

* ст. 20.21 КоАП РФ – появление в общественных местах в состоянии опьянения (штраф в размере от 500 до 1 500 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток).

По материалам пресс-службы ОМВД

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