От мести преступников защитит государство

Подробности Опубликовано: 31.03.2017 07:08 Автор: Мария Ватолина

При ГУ МВД России по Московской области создан и функционирует Центр государственной защиты не только свидетелей.

Центру государственной защиты поставили несколько задач:

- обеспечение государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов;

- обеспечение государственной защиты сотрудников федеральных органов государственной власти, осуществляющих функции, выполнение которых может быть сопряжено с посягательствами на их безопасность;

- обеспечивает безопасность потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства;

- принимает меры для создания надлежащих условий для осуществления правосудия, борьбы с преступностью, в том числе на территории городского округа Дубна.

Если вы, или ваши близкие (друзья, родственники), стали жертвой преступления, и не обращаетесь в правоохранительные органы, в связи с опасениями мести со стороны преступников. Если на вас, вследствие того, что вы являетесь участником уголовного судопроизводства (свидетелем, потерпевшим, подозреваемым и т.д.), оказывается какое-либо физическое, психологическое давление с целью склонить вас от дачи показаний, либо их изменения

Просьба незамедлительно сообщать по следующим телефонам:

8- 496-212-40-00, 02, 112 – дежурная часть ОМВД

8- 496-212-39-10 отделение уголовного розыска.

Мария Ватолина, специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна