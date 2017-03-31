От мести преступников защитит государство

Подробности
Опубликовано: 31.03.2017 07:08
Автор: Мария Ватолина

При ГУ МВД России по Московской области создан и функционирует Центр государственной защиты не только свидетелей.

 

Центру государственной защиты поставили несколько задач:

- обеспечение государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов;

- обеспечение государственной защиты сотрудников федеральных органов государственной власти, осуществляющих функции, выполнение которых может быть сопряжено с посягательствами на их безопасность;

- обеспечивает безопасность потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства;

-  принимает меры для создания надлежащих условий для осуществления правосудия, борьбы с преступностью, в том числе на территории городского округа Дубна.

Если вы, или ваши близкие (друзья, родственники), стали жертвой преступления, и не обращаетесь в правоохранительные органы, в связи с опасениями мести со стороны преступников. Если на вас, вследствие того, что вы являетесь участником уголовного судопроизводства (свидетелем, потерпевшим, подозреваемым и т.д.), оказывается какое-либо физическое, психологическое давление с целью склонить вас от дачи показаний, либо их изменения

Просьба незамедлительно сообщать по следующим телефонам:

8- 496-212-40-00, 02, 112 – дежурная часть ОМВД

8- 496-212-39-10 отделение уголовного розыска.

Мария Ватолина, специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
В Дубне умерла тренер волейболистов олимпийского резерва

В Дубне умерла тренер волейболистов олим…

Опасная погода сохранится до конца недели

Опасная погода сохранится до конца недел…

Дмитрий Медведев отменил решение двукратно повысить тариф системы «Платон»

Дмитрий Медведев отменил решение двукрат…

Срочно! На улице гололед!

Срочно! На улице гололед!

Электричества не будет у некоторых в Дубне

Электричества не будет у некоторых в Дуб…

Завтра акция «Час Земли»

Завтра акция «Час Земли»

Бизнесменов Дубны примет глава администрации

Бизнесменов Дубны примет глава администр…

Опасные грузы проверят в Дубне

Опасные грузы проверят в Дубне

Читать детям, пассажирам, водителям и пешеходам

Читать детям, пассажирам, водителям и пе…

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

Магазины Приморья проверят на реализацию «суицидальной» жвачки Five
В Приморском крае в нескольких магазинах найдена жевательная резинка на эмблеме ...

Росстат: годовая инфляция снизилась до 4,3%
Инфляция в РФ уже вторую неделю подряд остается на нулевом уровне, информирует ...

Бездомный в Нижнем Новгороде наловчился сам печатать деньги
В Чебоксарах, где многих жителей все чаще интересует мерседес е цена, задержали ...

Поезд Воронеж — Москва назван лучшим в Российской Федерации по версии туристов
Всего с октября 2016 года, когда по низким ценам можно было купить печи каменки, ...

Недостаток консолидированного бюджета РФ уменьшился практически на треть
За январь — февраль предыдущего 2016-ого недостаток составлял 83,9 млрд руб., ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться