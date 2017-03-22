В Дубне поймали алиментщика

Подробности Опубликовано: 22.03.2017 05:23 Автор: Мария Ватолина

Задолжавшего алименты местного жителя 31 года от роду участковые уполномоченные полиции Дубны обнаружили 17 марта в ходе отработки жилого сектора. Этот гражданин находился в федеральном розыске УФСИН России по Московской области.

Как грибы то тут, то там полицескией находят в Дубне местных жителей, которые зарабатывают на фальшивой регистрациии мигрантов. 14 марта любителя такой наживы схватили за руку в ходе отработки жилого сектора в доме № 3 на ул. Володарского. 41-летний гражданин осуществил фиктивную постановку на миграционный учет граждан Узбекистана. 20 марта обнаружился другой, 66-летний местный житель. Он «поставил на учет» в доме №2 в Школьном переулке гражданина Таджикистана.

Наркотик полицейские нашли 15 марта у задержанного на улице Курчатова 41-летнего местного жителя, ранее судимого. В ходе личного досмотра у него изъяли сверток с порошкообразным веществом. Изъятое вещество было направлено на исследование, по результатам которого установлено, что данное вещество является героином, массой более 4 грамм. По факту обнаружения возбуждено уголовное дело.