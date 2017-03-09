Хроника происшествий в Дубне

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Опубликовано: 09.03.2017 06:47
Автор: Никита Крутиков

В Дубне из квартиры могут украсть все, что угодно – от ювелирных украшений до железных дверей.

28 февраля

В дежурную часть с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила о том, что двое неизвестных около 13 часов совершили кражу денежных средств и ювелирных изделий из квартиры, расположенной в д. 2 А на ул. Центральной. Сумма ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка.

С заявлением о краже велосипеда обратился 36-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестный в ночь с 23 на 24 февраля похитил из подъезда д. 4 на ул. Центральной его велосипед. Сумма ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка.

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены двое местных жителей, которые пытались похитить кошелёк из кармана куртки мужчины у магазина, расположенного в д. 4 на ул. Ленинградской. Позже с заявлением о привлечении к ответственности в полицию обратился сам потерпевший. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

2 марта

Сотрудниками полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 8 по ул. 9 мая выявлен 27-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет гражданина респ. Молдова. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы о том, что в ночь со 2 на 3 февраля неизвестный похитил ее велосипед, оставленный в подъезде д. 10 на ул. Березняка. Сумма ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка.

3 марта

В дежурную часть с заявлением о краже обратилась директор магазина спортивных товаров, расположенного  на ул. Центральной. Женщина сообщила о том, что неизвестные похитили спортинвентарь. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержаны и доставлены в дежурную часть двое местных жителей 26 и 25 лет. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

5 марта

Сотрудниками полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 7 на ул. Попова вывлен 64-летний местный житель, осуществивший фиктивную постановку на миграционный учет гражданина респ. Узбекистан. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

6 марта

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлены 43-летний и 55-летний местные жители, которые похитили 2 свинцовые пластины с территории предприятия, расположенного на ул. Промышленной. В настоящий момент устанавливается сумма ущерба, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Сотрудниками ОУУПиПДН в ходе оперативно-профилактического рейда  в рамках операции «Превентив» выявлена 56-летняя местная жительница, которая, работая продавцом в торговом павильоне, расположенном на ул. Попова, осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему подростку. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В дежурную часть с заявлением о хищении обратился местный житель. Мужчина сообщил о том, что неизвестный похитил металлическую дверь от кв., расположенной в д. 6 на ул. Попова. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержан злоумышленник – им оказался гражданин респ.Таджикистан. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мария Ватолина, пресс-служба ОМВД России по г.о. Дубна

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