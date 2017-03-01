В Дубне развернулись воры всех мастей

Подробности Опубликовано: 01.03.2017 06:54 Автор: Мария Ватолина

Похитителя спортивной формы поймали в Дубне 24 февраля сотрудники отделения по делам несовершеннолетних. Им оказался 13-летний подросток. Он утащил спортивную сумку с формой из раздевалки средней образовательной школы на улице Энтузиастов.

На перекрёстке улиц Кирова и Березняка в тот же день полицейские остановили для проверки документов 56-летнего местного жителя, который ехал на велосипеде. Выяснилось,, что этот велосипед мужчина похитил из подъезда дома № 4 на улице Центральной. Копнув дальше, сотрудники полиции обнаружили, что горе-велосипедист причастен к хищению ещё одного велосипеда, оставленного в подъезде дома №10 на улице Березняка. Установленные факты проверяют. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Схватили за руку вора полицейские Дубны и на следующий день, 25 февраля. 41-летний местный житель ночью с автостоянки у рынка в правобережной части города похитил автомобиль отечественного производства и хотел сдать его в металлолом. Мужчину доставили в дежурную часть. Позже с заявлением о хищении в полицию обратился владелец автомобиля.

Не унимаются в Дубне фальшивые регистраторы мигрантов. В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции выявили 26 февраля в доме №47 на улице Ленина 45-летнюю местную жительницу, осуществившую фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Армении. А в доме №12 на улице Векслера обнаружилась местная жительница 59 лет от роду, которая погорела на том же самом. После проверки фактов полиция примет решение о возбуждении уголовного дела.