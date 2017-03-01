В Дубне развернулись воры всех мастей

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Опубликовано: 01.03.2017 06:54
Автор: Мария Ватолина

Похитителя спортивной формы поймали в Дубне 24 февраля сотрудники отделения по делам несовершеннолетних. Им оказался 13-летний подросток. Он утащил спортивную сумку с формой из раздевалки средней образовательной школы на улице Энтузиастов.

На перекрёстке улиц Кирова и Березняка в тот же день полицейские остановили для проверки документов 56-летнего местного жителя, который ехал на велосипеде. Выяснилось,, что этот велосипед мужчина похитил из подъезда дома № 4 на улице Центральной. Копнув дальше, сотрудники полиции обнаружили, что горе-велосипедист причастен к хищению ещё одного велосипеда, оставленного в подъезде дома №10 на улице Березняка.  Установленные факты проверяют. По результатам проверки будет принято  решение о возбуждении уголовного дела.

Схватили за руку вора полицейские Дубны и на следующий день, 25 февраля.  41-летний местный житель ночью с автостоянки у рынка в правобережной части города похитил автомобиль отечественного производства и хотел сдать его в металлолом. Мужчину доставили в дежурную часть. Позже с заявлением о хищении  в полицию обратился владелец автомобиля.

Не унимаются в Дубне фальшивые регистраторы мигрантов. В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции выявили 26 февраля в доме №47 на улице Ленина 45-летнюю местную жительницу, осуществившую фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Армении.  А в доме №12 на улице Векслера обнаружилась  местная жительница 59 лет от роду, которая погорела на том же самом. После проверки фактов полиция примет решение о возбуждении уголовного дела.

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