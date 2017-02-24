Предпраздничные происшествия в Дубне

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Опубликовано: 24.02.2017 09:27
Автор: Мария Ватолина

На прошлой неделе в Дубне снова продавали алкоголь подросткам и зарабатывали на фальшивой регистрации мигрантов.

14 и 15 февраля сотрудники полиции проверяли торговые точки. В магазине, расположенном в д. 18 на проспекте Боголюбова продавец (21-летняя жительница Тверской области) отпустила алкоголь несовершеннолетней гражданке. В торговой точки, которая разместилась в одном из домов  на улице Ленинградской другая продавщица (19-летняя местная жительница) снабдила алкогольным напитком несовершеннолетнего гражданина. Нарушительницы привлечены к административной ответственности.

Местная жительница в доме № 9 на улице Тверской и  местный житель в доме № 23 на улице Октябрьской не постестнялись взять деньги с иностранных граждан за их фиктивную постановку на миграционный учет. По результатам проверки этих фактов будет принято решение о возбуждении уголовного дела против обоих местных жителей.

В дежурную часть полиции Дубны потупило сообщение от мужчины о том, что неизвестные в период с  12 по 14 февраля вскрыли один из гаражей, расположенных на дамбе Иваньковского водохранилища и похитили оттуда принадлежащий заявителю снегоход желтого цвета, пластиковые сани и бензогенератор. Если вы владеете информацией по данному происшествию – просьба сообщить ее в дежурную часть по телефону 8-496-214-71-19 или 112.

20 февраля сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в краже аккумулятора с автомобиля доставили в дежурную часть  19-летнего жителя Талдома.  Установлено, что 23 января этот  мужчина вместе со своими знакомыми похитил аккумулятор с автомобиля отечественного производства в районе «Большая Волга».

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