В аптеках Дубны орудуют воры

Подробности Опубликовано: 14.02.2017 06:58 Автор: Мария Ватолина

Неизвестный преступник разрезал сумку жительницы наукограда прямо в аптеке и украл оттуда все, что было.

По этому поводу обворованная гражданка 11 февраля обратилась в полицию Дубны.Она заявила, что кража случилась в аптеке на проспекте Боголюбова – прямо в центре города. Из разрезанной сумки пропали деньги и документы.

Буквально неделю назад ОД сообщала, что 2 февраля на проспекте Боголюбова у дома №15, прямо на улице, неизвестный гражданин выхватил сумку из рук местной жительницы. Гражданина пока не нашли. Возможно, в аптеке на Боголюбова он же продолжил свое нехорошее дело.

Пойманный на посту ГИБДД в Дубне пьяный водитель из Дмитровского района перевозил героин. Сотрудники ГИБДД задержали его еще 5 февраля и отдали найденный у водителя подозрительный белый порошок на анализ. Исследование вещества показало, что в изъятых из автомобиля свертках хранился героин массой 3 грамма. По результатам исследования 8 февраля следственное отделение ОМВД России по Дубне возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, в крупном размере».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В ночь с 8 на 9 февраля неизвестный преступник проник в гараж жителя Дубны, расположенный на территории одного из ГСК в институтской части города, похитил лодочный мотор и электроинструменты. Об этом заявил обокраденный гражданин.

Зам. директора одного из продуктовых магазинов на ул. 9 Мая в Дубне 10 февраля сообщил в дежурную часть полиции, что из торгового зала его магазина неизвестный украл алкогольную продукцию. Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей.

Еще один вор обнаружил себя у дома №9 на улице Понтекорво – тоже самый центр Дубны. Вор – 23-летний местный житель – похитил мобильный телефон у неизвестного ему мужчины. В полицию по этому поводу обратился пострадавший.

Не иссякает желание у некоторых жителей Дубны нажиться на мошеннической постановке иностранных граждан на фиктивный миграционный учет. Так, в доме №18 на ул. Курчатова этим занималась 65-летняя местная жительница. Она «зарегистрировала» троих иностранцев. Другая местная жительница в доме №14 на улице Свободы «поставила на учет» одного гражданина Таджикистана. В доме №17 на улице Университетской 49-летний хозяин квартиры произвел фальшивую регистрацию двух граждан Таджикистана.