Банный день закончился трагедией

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Опубликовано: 12.02.2017 09:32
Автор: ОД

Сегодня ночью, 12 февраля, около половины первого, в Дубне на улице Александровка загорелась баня.  К несчастью, есть пострадавшие.

По информации Главного управления МЧС по Московской области, сообщение о пожаре в Дубне поступило в оперативно-дежурную смену центра управления кризисными ситуациями МЧС в 00:33.  На тушение пожара прибыли 3 пожарных машины с командой из 12 пожарных. В 1:55 пожар был потушен.

Следователи Дубны начали доследственную проверку по факту гибели двух мужчин на пожаре в бане, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области. В сгорвшей бане обнаружены тела 81-летнего мужчины и, предположительно, его знакомого.

Как известно, в районе улицы Александровка в домах с собственными банями живут наиболее состоятельные люди наукограда. А на самой улице Александровка дощатые и бревенчатые избушки соседствуют с новеннькими коттеджами.

В эту же ночь – с 11 на 12 февраля – подмосковные бани полыхали в поселке Малино, Ступинского района (СНТ «Сотниковские дачи»), в деревне Дуброво, Щелковского района (СНТ «Березка»), и в деревне Голыгино Чеховского района (СНТ «Рассвет»). Там обошлось без пострадавших.

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