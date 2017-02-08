В Дубне крадут «лексусы» и мобильные телефоны

Подробности Опубликовано: 08.02.2017 09:24 Автор: Мария Ватолина

Жительница Дубны заявила 2 февраля в дежурную часть полиции, что неизвестный гражданин утром того же дня, около 9:35, выхватил из ее рук сумку с документами, мобильным телефоном, деньгами и личными вещами. Случилось это у одного из магазинов, расположенного в доме № 15 на проспекте Боголюбова – прямо в центре города.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержали и доставили в дежурную часть 24-летнего местного жителя. Против задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В ночь со 2 на 3 февраля неизвестные лица с неохраняемой стоянки, расположенной у д. 6 на ул. Попова, похитили автомобиль Lexus NX 200 T белого цвета, государственный регистрационный знак К 320 АА 750. Если вы стали очевидцем происшествия, либо владеете информацией, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам 02 или 112.

В доме №6 на ул. Московской полицейские обнаружили очередного местного жителя (34 лет от роду), который зарабатывал на гражданах Узбекистана с помощью их фальшивой постановки на миграционный учет. Полицейские проверяют установленный факт. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

5 февраля сотрудники полиции в в ходе оперативно-разыскных мероприятий на посту-пикете «1 км Нового шоссе» остановили автомобиль иностранного производства под управлением 35-летнего жителя Дмитровского района с признаками опьянения. У водителя в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли свертки с порошкообразным веществом белого цвета, со слов мужчины – героином. Изъятое вещество направлено на исследования, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В тот же день в дежурную часть обратился местный житель с заявлением о привлечении к ответственности неизвестных, которые вечером, примерно в 20:00, во дворе дома № 9 на ул. Понтекорво похитили мобильный телефон у его сына. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудник полиции по подозрению в совершении преступления задержали и доставили в дежурную часть 16-летнего местного жителя. Установлено, что он вместе со своим знакомым 23-летним местным жителем нанес телесные повреждения 14-летнему подростку и похитил его мобильный телефон. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мария Ватолина, пресс-служба ОМВД России по г.о. Дубна

