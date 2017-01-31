Украли квадроцикл в Дубне

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Опубликовано: 31.01.2017 15:57
Автор: Мария Ватолина

В дежурную часть полиции Дубны  24 января поступило заявление от местного жителя о краже. Мужчина сообщил, что в ночь с 23 на 24 января от 2-го подъезда дома №30 на пр. Боголюбова неизвестные похитили квадроцикл серебристого цвета 2014 года выпуска.

Характерные приметы квадроцикла: спереди установлена лебёдка, на левой ручке сломан переключатель фар, правая передняя фара жёлтого цвета. В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по розыску похищенного имущества. Если вы стали очевидцем происшествия, либо владеете информацией – просьба сообщить по телефону 112 или по телефону дежурной части  8-496-214-71-19.

В тот же лень сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в хранении наркотических средств задержали 27-летнего местного жителя, у которого в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли сверток с веществом растительного происхождения. Со слов мужчины – марихуаной. Изъятое  вещество направлено на исследования, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Всю прошедшую неделю полицейские натыкались, отрабатывая жилой сектор Дубны, на любителей зарабатывать фиктивной постановкой мигрантов на учет.  В доме №9 на ул. Блохинцева этим мошенническим промыслом занимался  36-летний местный житель. Он «регистрировал» граждан Узбекистана и Таджикистана.  В доме №3Б на ул. Энтузиастов обнаружился точно такой же 51-летний местный житель. А в доме №19 на ул. Энтузиастов этим недостойным делом занималась 30-летняя местная жительница.

 По вскрывшимся фактам стражи порядка проводят проверку, а по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Полиция Дубны заодно напоминает: в информационном центре можно заказать справку об отсутствии/наличии судимости по адресу: ул. Курчатова, д. 28 (тел. 8-496-214-07-06)

Также можно пройти бесплатную добровольную дактилоскопию в Дежурной части на ул. Курчатова, д. 28

Получить услуги правоохранительных органов можно даже, не выходя из дома, просто подав заявление на сайте www.gosuslugi.ru.

Подача заявления через единый портал государственных услуг значительно сокращает время готовности документов.

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