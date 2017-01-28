У жителя Люберец украли семь кило золота

Подробности Опубликовано: 28.01.2017 10:52 Автор: Кирилл Свояков

Четверо жителей Москвы, подозреваемых в краже золота, оказались участниками преступной этнической группировки.

История началаь с того, что в дежурную часть МУ МВД России «Раменское» обратился житель подмосковных Люберец. Он заявил, что в районе деревни Никулино злоумышленники похитили его автомобиль, пока он осматривал спущенное автомобильное колесо. Внутри похищенной машины находилась сумка с полуфабрикатами золотых изделий весом 7,5 кг на общую сумму около 10 миллионов рублей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались четверо жителей Москвы в возрасте от 25 до 29 лет, трое из которых ранее судимы.

«При проведении обысков по местам их проживания обнаружены и изъяты: 4 пистолета с 18 патронами, ручка стреляющая с 3 патронами, наручники, нож, 20 мобильных телефонов, сим-карты, наборы ключей и отмычек, 7 врезных и навесных замков, 22 личинки замков, бинокль, устройство поиска и слежения, ювелирные изделия и бижутерия, денежные средства, 6 наручных часов, 2 ноутбука, 5 планшетных компьютеров, перчатки», – рассказала Татьяна Петрова.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуально решение.

Кроме того установлено, что участники преступной этнической группы похитили ещё один автомобиль в Одинцовском районе, а также совершили серию краж из квартир на территориях Дмитровского и Истринского районов путем подбора ключей и отмычек.

Доказана причастность задержанных к совершению 6 эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 12 миллионов рублей.

По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по ст. 158 «Кража» и ст. 161 «Грабеж» УК РФ. Санкциями статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 и 12 лет соответственно.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.