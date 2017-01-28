Притон с проститутками и оружием накрыли в Дмитрове

Подробности Опубликовано: 28.01.2017 07:46 Автор: Кирилл Свояков

Сотрудники подмосковного уголовного розыска вместе с коллегами из Дмитровского района пресекли торговлю интимными услугами на окраине Дмитрова.

Притон в Дмитрове располагался в частном доме на ул. Внуковская. При проведении оперативно-разыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» сотрудники полиции задержали четырех девушек из стран СНГ в возрасте от 27 до 33 лет. Девушек доставили в полицию для установления личности и проверки на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

«Кроме того, установлен 63-летний местный житель, организовавший деятельность по оказанию сексуальных услуг. В момент задержания у злоумышленника в доме находилось оружие, от которого он попытался избавиться, выбросив его в окно», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«При осмотре территории участка под окном дома правонарушителя полицейскими обнаружены и изъяты автомат «АК», пистолет «ПМ», а в одной из комнат – 28 патронов различного калибра. По результатам экспертизы изъятое оружие и боеприпасы являются пригодными для стрельбы», – добавила Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемого отделом дознания УМВД возбуждены уголовные дела по ст. 241 «Организация занятия проституцией» и ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Девушки, оказывающие интимные услуги, привлечены к административной ответственности по ст. 6.11 «Занятие проституцией» и по ст. 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию, либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.