Преступники в Дубне не переводятся

Подробности Опубликовано: 25.01.2017 04:56 Автор: Мария Ватолина

В Дубне нашли марихуану и гашиш, задержали двух пьяных за рулем и двух фальшивых регистраторш мигрантов.

Сотрудники ОГИБДД на стационарном посту-пикете «1 км Нового шоссе» 17 января остановили для проверки документов автомобиль под управлением местного жителя с признаками опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. При проверке документов выяснилось, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Точно такой же случай произошел 18 января у дома №2 в Северном переулке. Автомобиль под управлением 27-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения инспекторы ОГИБДД остановили за нарушение правил дорожного движения. И этот водитель от прохождения медосвидетельствования отказался. Полицейские проверили документы, и оказалось, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности тоже за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Вопрос о возбуждении уголовного дела встал ребром.

17 и 23 января полицейские проверяли подозрительные квартиры и обнаружили двух местных жительниц, которые занимались фиктивной постановкой граждан Востока на миграционный учет. Первая из них, 47 лет от роду, проживает в доме № 14 на улице Строителей. Она «зарегистрировала» гражданина Азербайджана. Вторая 43-летняя фальшивая регистраторша осуществила фиктивную постановку на миграционный учет гражданина Таджикистан в доме № 31 на улице Правды. По данному факту стражи порядка проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

20 января сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в хранении наркотических средств задержали 25-летнего местного жителя. И нашли у него в ходе личного досмотра свертки с веществом растительного происхождения, спрессованные куски вещества коричневого цвета, а также часть таблетки. Это добро полицейские изъяли. Со слов мужчины, изъятые вещества являются марихуаной и гашишем. Вещества направлены на исследования, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Граждане, полиция Дубны напоминает вам о том, что в информационном центре вы можете заказать справку об отсутствии/наличии судимости по адресу: ул. Курчатова, д. 28 (тел. 8-496-214-07-06)

Вы также можете пройти бесплатную добровольную дактилоскопию в Дежурной части по ул. Курчатова, д. 28

А еще можете получить представленные услуги, не выходя из дома, просто подав заявление на сайте www.gosuslugi.ru.

Подача заявления через единый портал государственных услуг значительно сокращает время готовности документов.

Мария Ватолина,

пресс-служба ОМВД России по г.о. Дубна

