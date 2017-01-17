От распила автомобиля до смертельной аварии в Дубне

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Опубликовано: 17.01.2017 13:33
Автор: Мария Ватолина

Кровавым стало одно из происшествий последней недели в Дубне.

Неделя началась с воровства духов. 11 января в полицию поступило заявление о краже от директора одного из магазинов парфюмерии и косметики, расположенном в д. 24 А по пр. Боголюбова . Неизвестный похитил один флакон парфюмерного продукта. Сумма ущерба устанавливается. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка и мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника.

12 января о краже в дежурную часть ОМВД заявила местная жительница. Она сообщила, что неизвестные проникли в ее квартиру, расположенную в д. 41 по проспекту Боголюбова и похитили оттуда ювелирные украшения. Сумма ущерба устанавливается. 

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские в тот же день выявили двух местных жителей, которые, работая в одном из автосервисов города, распилили автомобиль, вверенный им в конце декабря для ремонта, и сдали результаты распила в пункт приема металла. Сотрудники полиции установили владельца автомобиля и сообщили о случившемся. Сумма ущерба устанавливается. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Не только в правобережье Дубны ее жители зарабатывают фальшивой регистрацией мигрантов. И не только молодые. Участковые уполномоченными полиции в ходе отработки жилого сектора в д. 5 по ул. Володарского 12 января выявили 61-летнюю местную жительницу, которая совершила фиктивную постановку на миграционный учет граждан Молдавии. 

В этот же день в одно из медицинских учреждений города обратилась несовершеннолетняя местная жительница с травмой кисти руки. По факту получения телесных повреждений проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На следующий день после Старого нового года, 15 января, в Дубне произошла ужасная трагедия. Около 15:45 на улице Большеволжской столкнулись автомобили Toyota и Chevrolet.

Водитель и двое пассажиров в Chevrolet погибли, двое детей, находившихся в машине, были госпитализированы. Погибшими оказались две сотрудницы администраций сельских поселений Талдомского района: 45-летняя Надежда Анатольевна Пушечникова, главный специалист администрации Квашёнковского сельского поселения и 35-летняя Ирина Борисовна Румянцева, начальник отдела по общим вопросам администрации Ермолинского сельского поселения. 

Девочка и мальчик, пострадавшие в этом, сейчас находятся в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. В результате аварии дети получили ушибы легких, черепно-мозговые травмы и переломы. Состояние у обоих тяжелое, но стабильное. 

Водитель и пассажир автомобиля Toyota серьезно не пострадали. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Участковые уполномоченные полиции в день аварии отработавали жилой сектор и обнаружили в доме №24 в Хлебозаводском переулке 41-летнюю местную жительницу, тоже решившую заработать на фиктивной регистрации граждан. На этот раз – граждан Таджикистана. По факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

А в доме №5 на улице Володарского сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий провели личный досмотр 29-летнего местного жителя. У него нашли и изъяли пакет с неизвестным веществом. Изъятое вещество направлено на исследования, по результатам которого будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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