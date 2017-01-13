Не все родители в Дубне умеют безопасно перевозить детей

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Опубликовано: 13.01.2017 14:18
Автор: Кирилл Свояков

Очередной рейд по выявлению родителей, нарушающих правила безопасности на дороге, провели сотрудники дубненского отдела ГИБДД.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Ребёнок-пассажир-пешеход» состоялся 11 января.
В ходе проверки инспекторы ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна выявили один случай с признаками состава правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации – «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере 3 тысяч рублей. 

Для профилактики данных правонарушений стражи правопорядка вручали водителям памятки по безопасности и правила по перевозке детей, а также разъясняли о недопущении перевозки юных пассажиров без специально удерживающих устройств, а также непристегнутыми.

Юным пассажирам сотрудники ОГИБДД разъясняли о том, что во время движения транспортного средства запрещается отстегивать ремень безопасности, вставать, отвлекать водителя и бегать по салону автомобиля, так как это небезопасно.

В общем, все поняли, что родители должны перевозить детей по правилам – в детских креслах (если ребенку нет 12 лет) и пристегнутыми? А дети должны сидеть смирно на месте, не разговаривать попусту и не забывать пристегнуться самостоятельно, если родители забыли об этом.

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