Молодые дубненцы промышляют фиктивным учетом

Подробности Опубликовано: 11.01.2017 07:21 Автор: Кирилл Свояков

За первых девять дней нового года полиция Дубны поймала квартирного вора, наркомана за рулем и граждан-мошенников.

Первого января 53-летнего местного жителя, который накануне вечером похитил из одной из квартир в доме 24 по ул. Инженерной ноутбук, сотрудникам полиции удалось выявить в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Гражданин похититель доставлен в дежурную часть. Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей. Позже с заявлением о краже в полицию обратился владелец ноутбука.

За следующие три дня участковые уполномоченные полиции в ходе отработки жилого сектора обнаружили в доме №6 на ул. Ленинградской 31-летнего местного жителя, который провернул фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания. Аналогичное правонарушение совершил 25-летний местный житель, проживающий по соседству – в доме №8 на той же улице.

Что интересно, в том же доме №8 на улице Ленинградской еще один местный житель, 36-ти лет от роду, отличился тем же самым проступком. Участковые полиции застукали его за фиктивной постановкой на миграционный учет трех граждан республики Армения.

В д.3 по ул. Энтузиастов стражи порядка выявили 39-летнего местного жителя, осуществившего фиктивную постановку на миграционный учет двух граждан республики Таджикистан и одного уроженца республики Украина.

Урожайненько.

5 января полицейские заметили, как 56-летняя жительница Тверской области, работающая продавцом-кассиром в одном из продуктовых магазинов на улице Ленинградской, продала алкогольную продукции несовершеннолетнему подростку. Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В светлый праздник Рождества Христова, 7 января, дубненские полицейскими на стационарном посту-пикете «1 км Нового шоссе» остановили для проверки иномарку. За рулем сидел 29-летний житель города Дмитрова с признаками наркотического опьянения. В ходе личного досмотра у мужчины в кармане куртки сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Химическое исследование изъятого вещества установило, что это – наркотик амфетамин общей массой 1,05 грамма.

Следственное отделение ОМВД России по г.о. Дубна в отношении водителя из Дмитрова возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «незаконные приобретение, хранение наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

8 января сотрудники полиции выявили 42-летнюю местную жительницу. Она работала продавцом-кассиром в одном из продуктовых магазинов на ул. Попова и продала алкогольную продукцию несовершеннолетнему подростку. Женщина привлечена к административной ответственности.