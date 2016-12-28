В Дубне угнали Рено Дастер жителя Конакова

Подробности Опубликовано: 28.12.2016 07:43 Автор: Мария Ватолина

В Дубне опять угнали автомобиль. На этот раз Рено Дастер коричневого цвета. Хозяин, житель Конакова, оставил его у вокзала Большая Волга. Полиция ищет очевидцев происшествия.

20 декабря в полицию обратился житель Конаковского района с заявлением об угоне автомобиля. Мужчина сообщил, что 20 декабря он оставил автомобиль Рено Дастер на неохраняемой стоянке у железнодорожного вокзала на Дмитровском шоссе. В период времени с 7:40 до 20:45 его автомобиль похитили. В настоящий момент полицейские разыскивают угнанный автомобиль Рено Дастер, коричневого цвета, государственный регистрационный знак К 753 СТ 777. Если вы были очевидцем происшествия или владеете информацией о случившемся, просьба сообщить в дежурную часть по телефону 02 или 112.

Напомним, в ночь с 23 на 24 ноября в Дубне на улице Речной злоумышленники угнали автомобиль Lexus NX200, 2015 года выпуска. Пока его не нашли.

21 декабря на посту «Первый километр Нового шоссе» для проверки документов полицейские остановили автомобиль иностранного производства. Управлял иномаркой 38-летний местный житель с признаками наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. При проверке документов сотрудники правоохранительных органов установили, что этот гражданин ранее уже привлекался к ответственности по ч.1 статьи 12.26 КоАП РФ «невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

22 декабря в полицию обратился директор одного из продуктовых магазинов, расположенных на улице Советской, и потребовал привлечь к ответственности кассира, которая похитила товар. 27-летнюю местную жительницу, работающую кассиром в этом магазине, доставили в дежурную часть. Она призналась в совершенном преступлении. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей. В настоящий момент проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

22 декабря сотрудники полиции проводили оперативно-разыскные мероприятия в общежитии, расположенном на ул. Тверской. При осмотре одной из комнат, в которой проживает 17-летний местный житель, в тумбочке обнаружили вещество растительного происхождения, по словам самого несовершеннолетнего – гашиш. Изъятое вещество направили на исследование, по его результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

ОМВД России по г.о. Дубна напоминает, что в период проведения праздничных мероприятий для организации правопорядка и общественной безопасности будут привлечены сотрудники полиции.

ОМВД также обращает внимание жителей, что для использования пиротехники в городе выделено 4 площадки:

– Вертолётная площадка в Ратмино.

– Молодёжная поляна (ИЧ, возле ДК «Мир»).

– Парка семейного отдыха (БВ, за ТЦ «Маяк».

– Участок территории, прилегающей к ограждению Дворца спорта «Радуга» (ЛБ).

Обо всех правонарушениях просят сообщать в дежурную часть по телефонам 8-496-214-71-19 или 112.