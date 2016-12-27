Разыскивается опасный преступник

Подробности Опубликовано: 27.12.2016 07:49 Автор: ОД

За совершение особо тяжкого преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ ОМВД по г.о. Дубна разыскивается Комиссаров Александр Валерьевич. Дата рождения: 08.03.1987 года, зарегистрирован в Дубне.

А.В. Комиссаров в ходе расследования уголовного дела скрылся от органов предварительного следствия и в настоящее время его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост примерно 180-185 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие, глаза карие.

Если вы владеете информацией о местонахождении Комиссарова А.В., просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (49621) 4-67-28, 8(49621) 2-29-04 или по номеру 112.

ОМВД