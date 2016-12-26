«Седьмое небо» в Дубне закрыли на 30 дней

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Опубликовано: 26.12.2016 07:03
Автор: ОД

На 30 дней в Дубне приостановлена деятельность предприятия общественного питания «Седьмое небо», расположенное в здании торгового центра «Атак» (бывший кинотеатр «Юность») в левобережной части города.

Это наказание предприятие общественного питания «Седьмое небо» понесло после того, как его внепланово проверил Роспотребнадзор. Территориальный отдел управления Роспотребнадзора в г. Дубне, Дмитровском, Талдомском районах провел внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Седьмое небо», расположенного  на улице Макаренко, 36, в связи с жалобами клиентов на качество продуктов. Проверка была согласована с прокуратурой Дубны.

Основной вид деятельности ООО «Седьмое небо» – общественное питание. 
Во время проверки на предприятии общественного питания «Седьмое небо» выявили многочисленные нарушения, создающие угрозу причинения вреда здоровью граждан.
По результатам надзора материалы проверки направили в суд для решения вопроса о временном приостановлении деятельности предприятия общественного питания ООО «Седьмое небо».
Решением Дубненского городского суда Московской области юридическому лицу ООО «Седьмое небо» назначено административное наказание в виде приостановления деятельности предприятия сроком на 30 суток.

 

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