«Седьмое небо» в Дубне закрыли на 30 дней

Подробности Опубликовано: 26.12.2016 07:03 Автор: ОД

На 30 дней в Дубне приостановлена деятельность предприятия общественного питания «Седьмое небо», расположенное в здании торгового центра «Атак» (бывший кинотеатр «Юность») в левобережной части города.

Это наказание предприятие общественного питания «Седьмое небо» понесло после того, как его внепланово проверил Роспотребнадзор. Территориальный отдел управления Роспотребнадзора в г. Дубне, Дмитровском, Талдомском районах провел внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Седьмое небо», расположенного на улице Макаренко, 36, в связи с жалобами клиентов на качество продуктов. Проверка была согласована с прокуратурой Дубны.

Основной вид деятельности ООО «Седьмое небо» – общественное питание.

Во время проверки на предприятии общественного питания «Седьмое небо» выявили многочисленные нарушения, создающие угрозу причинения вреда здоровью граждан.

По результатам надзора материалы проверки направили в суд для решения вопроса о временном приостановлении деятельности предприятия общественного питания ООО «Седьмое небо».

Решением Дубненского городского суда Московской области юридическому лицу ООО «Седьмое небо» назначено административное наказание в виде приостановления деятельности предприятия сроком на 30 суток.