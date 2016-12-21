Пропал человек! Если что-то знаете, сообщите в полицию

Подробности
Опубликовано: 21.12.2016 05:58
Автор: ОД

Местная жительница обратилась в полицию Дубны с заявлением о том, что 15 декабря из дома ушел её сын – 26-летний Смирнов Арсений Владимирович – и до настоящего времени не вернулся.

Полиция Дубны обращается к жителям за помощью: если вы владеете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в дежурную часть по номеру 112 или 02.

Приметы

Рост 178 см, телосложение худощавое, спортивное («накачен»), плечи прямые, вес около 68 кг. Волосы темные, носит рыжеватые усы и бородку.

Был одет в куртку с капюшоном серого цвета с черными вставками, в светлые утепленные брюки, черные берцы, черную шапку. Имел при себе чёрную сумку с синими вставками (большую спортивную, типа «банана») и бежевый вещмешок.

Особые приметы: над губой справа родинка, шрам на левой ладони, не очень видимый.

Если вам известно местонахождение А.В. Смирнова, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 112, 02, 212-29-09, 214-71-19 (дежурная часть полиции), 8(903)137-58-22 (волонтерский поисково-спасательный отряд).

 

Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Глава Дубны примет бизнесменов накануне Нового года

Глава Дубны примет бизнесменов накануне …

Глава Дубны предупредил о грядущих неудобствах

Глава Дубны предупредил о грядущих неудо…

17 декабря – последний Единый день диспансеризации в этом году

17 декабря – последний Единый день диспа…

15 и 16 декабря в Дубне завоют учебные сирены

15 и 16 декабря в Дубне завоют учебные с…

Четвертая школа Дубны стала партнером Университета «Дубна»

Четвертая школа Дубны стала партнером Ун…

Внимание, опасный алкоголь!

Внимание, опасный алкоголь!

Областной конкурс авторской песни ждет от вас заявки

Областной конкурс авторской песни ждет о…

Пешеходов в Дубне будут штрафовать

Пешеходов в Дубне будут штрафовать

За недоделанные переезды в Дубне взялась прокуратура

За недоделанные переезды в Дубне взялась…

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

Слуцкий может получить работу в «Челси»
Русский специалист Леонид Слуцкий, который с недавних пор интересуется трещиной ...

Русские хакеры ежедневно обманывают рекламодателей в США на $3 млн
В докладе White Ops сообщается , что боты, созданные хакерами, отличаются особой ...

Фелипе Масса и Williams подписали договор на сезон
Одним из претендентов на смену Росбергу Mercedes рассматривает пилота Williams ...

Инвестиционные проекты Приморья получат господдержку в 8,7 млрд руб.
Это проекты из сферы сельского хозяйства, возведения жилья и малой авиации. Два ...

Судебные приставы с нового года будут надзирать за коллекторами
Минюст наделяется полномочиями по регулированию взыскателей, а государственная ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться