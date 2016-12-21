Пропал человек! Если что-то знаете, сообщите в полицию

Подробности Опубликовано: 21.12.2016 05:58 Автор: ОД

Местная жительница обратилась в полицию Дубны с заявлением о том, что 15 декабря из дома ушел её сын – 26-летний Смирнов Арсений Владимирович – и до настоящего времени не вернулся.

Полиция Дубны обращается к жителям за помощью: если вы владеете информацией о его местонахождении, просьба сообщить в дежурную часть по номеру 112 или 02.

Приметы

Рост 178 см, телосложение худощавое, спортивное («накачен»), плечи прямые, вес около 68 кг. Волосы темные, носит рыжеватые усы и бородку.

Был одет в куртку с капюшоном серого цвета с черными вставками, в светлые утепленные брюки, черные берцы, черную шапку. Имел при себе чёрную сумку с синими вставками (большую спортивную, типа «банана») и бежевый вещмешок.

Особые приметы: над губой справа родинка, шрам на левой ладони, не очень видимый.

Если вам известно местонахождение А.В. Смирнова, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 112, 02, 212-29-09, 214-71-19 (дежурная часть полиции), 8(903)137-58-22 (волонтерский поисково-спасательный отряд).